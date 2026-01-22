Carlos Alejandro “N”, alias “Botox”, generador de violencia en Michoacán fue capturado. Así lo informó el Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

A través de su cuenta en X, García Harfuch informó:

“En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios. Se seguirá informando….”

OA