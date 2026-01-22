El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación en México se elevó al 3.77 % interanual en la primera quincena de enero de 2026, por encima de la meta del Banco de México (Banxico).

El 18 de diciembre de 2025, la institución bancaria decidió rebajar la tasa de interés al 7 %, su doceavo recorte consecutivo y cuarto de 25 puntos base, en congruencia con la valoración del panorama inflacionario del momento; sin embargo, esta primera quincena del año, el indicador se rebasó las expectativas, en buena parte, impulsado por un alza en los cigarrillos, los refrescos envasados y los precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías .

El dato es mayor al 3 % objetivo del Banco de México, y también está por encima del 3.69 % que se registró en el mismo periodo del año pasado, mismo porcentaje con el que cerró 2025.

Te recomendamos: Así arranca el Superpeso este jueves su cotización frente al dólar

Desglose de los índices de precios al consumidor

El índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0.31 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0.20 % y la interanual del 3.69 por ciento.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó un 0.43 % quincenal y un 4.47 % interanual, detalló el organismo en su reporte.

La partida de no subyacentes aumentó un 1.43 % a tasa quincenal, y se contrajo un 0.12 % interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se elevaron un 0.69 % en la quincena, y un 4.51 % en el año.

Los servicios avanzaron un 0.19 % quincenal y un 4.44 % interanual.

En los no subyacentes, los agropecuarios se contrajeron un 0.20 % respecto al periodo inmediato anterior, pero aumentaron un 1.43 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno de México se redujeron un 0.06 % en la quincena y un 1.47 % en el año .

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0.34 % quincenal y de 3.59 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una subida de 3.69 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4.21 % del 2024, del 4.66 % de 2023, del 7.82 % de 2022 y del 7.36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

Te puede interesar: SAT: Este documento NO es obligatorio para expedir facturas electrónicas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF