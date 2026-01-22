Este jueves 22 de enero, el Superpeso arranca una nueva jornada frente al dólar estadounidense. Esta es la cotización:

Cotización peso-dólar en bancos este jueves 22 de enero de 2026:

Banco Compra Venta Afirme 16.80 18.20 Banamex 16.93 17.91 Banco Azteca 16.00 18.45 Banorte 16.25 17.80 BBVA Bancomer 16.59 17.72 Scotiabank 16.70 18.20

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:45 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Fuerza del Superpeso

El Superpeso quitó más terreno al dólar y se colocó entre las monedas con mejor desempeño en lo que va de 2026 , debido a una disminución en las tensiones geopolíticas, coincidieron analistas.

El tipo de cambio llegó a tocar los 17.42 pesos por dólar durante la mañana del miércoles y despidió la jornada sobre 17.49 unidades, el cierre más fuerte de la divisa mexicana desde principios de junio de 2024, tras las elecciones que dieron una amplia victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena.

Con información de Bloomberg y SUN

