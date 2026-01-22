Este jueves 22 de enero, el Superpeso arranca una nueva jornada frente al dólar estadounidense. Esta es la cotización:Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:45 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer.Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.Fuerza del SuperpesoEl Superpeso quitó más terreno al dólar y se colocó entre las monedas con mejor desempeño en lo que va de 2026, debido a una disminución en las tensiones geopolíticas, coincidieron analistas.El tipo de cambio llegó a tocar los 17.42 pesos por dólar durante la mañana del miércoles y despidió la jornada sobre 17.49 unidades, el cierre más fuerte de la divisa mexicana desde principios de junio de 2024, tras las elecciones que dieron una amplia victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena.Con información de Bloomberg y SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA