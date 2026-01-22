El informe de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la mañana de este jueves 22 de enero indica que, tras las festividades navideñas de 2025, la "cuesta de enero" de 2026 se ha visto agravada por ajustes fiscales y un encarecimiento de los productos agropecuarios.

La inflación, considerada el principal adversario económico, alcanzó un 3.8% en la primera quincena de enero . Esta cifra representa la tasa de aceleración más alta registrada desde el mes de noviembre anterior.

Sin embargo, el resultado sorprendió a las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.9%, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó esta semana a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

La inflación, también conocida como el "impuesto de los pobres" por dañar más a quienes menos tienen, se mantiene dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3 por ciento.

Productos que más se encarecieron

El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue el tomate verde, con un aumento de 55.9%; seguido del chile serrano, cuyo precio se incrementó 37.9%; y luego aparece el café tostado, al elevarse 26.7%.

También destacan los cigarros, al subir 19.3% debido a que la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se ajustó de 160% a 200% entre 2025 y 2026, y la cuota adicional que se cobra por cada pieza pasó de 0.64 a 0.85 pesos, la cual tendrá un incremento gradual de aquí a 2030.

Los refrescos envasados se encarecieron 10.2%, cuyo IEPS casi se duplicó de 1.65 a 3.08 pesos por litro, mientras las versiones light o bajas en calorías pagan, por primera vez, una cuota de 1.50 pesos.

Aguacate y cebolla, los más baratos

En contraste, los productos que experimentaron una mayor disminución de precio durante la primera quincena de enero fueron el aguacate, con una reducción del 23.2%, y la cebolla, cuyo costo bajó un 19%.

Mientras que en tercer lugar se coloca la sandía, con una caída de 18.8%, revela el monitoreo que el Inegi lleva a cabo en las 55 principales ciudades del país.

