El peso mexicano amanece, este jueves, pisando fuerte al dólar en un contexto mundial marcado por la reciente sustracción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de tropas estadounidenses. A lo anterior se suman las persistentes amenazas de Donald Trump acerca de una intervención a países de Latinoamérica y de la OTAN. En esta nota te contamos todos los detalles.

A las primeras horas de este día —07:45 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 17.98 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.03% comparado con el cierre de las jornadas previas, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.9587 pesos por dólar. Cabe recordar que la moneda nacional registró una baja de 0.23% la penúltima y última semana de 2024.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran grandes pérdidas frente al dólar. A pesar de, el peso mexicano es la quinta divisa con mayor ganancias , le anteceden el peso argentino, chileno y colombiano; en pérdidas, encabezan la lista, el euro, la libra esterlina, el peso boliviano y el real brasileño.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 8 de enero de 2026

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 16.95 18.64 BBVA 17.13 18.27 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.43 18.43

Hoy, la mejor opción de venta es en BBVA. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

