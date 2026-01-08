Wall Street cierra con panorama dividido entre acciones tradicionales y tecnológicas

Wall Street cerró este jueves en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.55 % tras una sesión centrada en las empresas de defensa, afectadas por medidas del Gobierno de Donald Trump.

Al cierre de la bolsa, el Dow Jones avanzó hasta 49.266 puntos y el selectivo S&P 500 repuntó un 0.01 %, hasta 6.921; mientras que el tecnológico Nasdaq recortó un 0.44 %, hasta 23.480.

Según los analistas, muchos inversores decidieron vender acciones de tecnología aprovechando sus altas valoraciones, lo que lastró al Nasdaq, y compraron títulos de otros sectores, en lo que se conoce como una rotación de carteras.

Las gigantes tecnológicas Nvidia y Apple bajaron un 2.13 % y 0.47 %, respectivamente.

Trump anunció ayer que prohibirá recomprar acciones y pagar dividendos a las empresas de defensa, pero después abogó por un incremento del 50 % en el presupuesto militar de EU para 2027 financiado con la recaudación de su política arancelaria.

Varias contratistas de Defensa se dispararon al inicio de la jornada pero después moderaron las ganancias, como General Dynamics, que subió un 1.69; Raytheon, un 0.78 %; Lockheed Martin, un 4.34 %; Northrop Grumman, un 2.32 %. Boeing bajó un 0.35 %.

En cuanto a datos económicos, el déficit comercial de EU cayó a 29.400 millones de dólares en octubre, lo que supone un 39 % menos que el mes anterior y su nivel más bajo desde 2009, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

El mercado siguió pendiente de los acontecimientos entre EU y Venezuela tras la detención del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado fin de semana y las pretensiones del Gobierno de Trump de revitalizar el sector petrolero del país caribeño.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 3.16 %, hasta 57.76 dólares el barril, en un rebote tras las pérdidas de la víspera.

MF