Cultura | Exposiciones

Inauguran la exposición "Frankenstein" de Del Toro en Los Ángeles

La exhibición de Guillermo del Toro estará abierta al público del 6 al 11 de enero en NYA Studios West, en Hollywood

El recorrido por "Frankenstein: creando una historia eterna", incluye utilería original, arte conceptual, vestuarios, joyería y piezas literarias únicas. ESPECIAL/Netflix/EFE/ARCHIVO

Es la época de premios cinematográficos y la visión cinematográfica de Guillermo del Toro vuelve a expandirse más allá de la pantalla con su exposición inmersiva dedicada a su muy comentada película "Frankenstein".

La muestra abrirá sus puertas por tiempo limitado en Los Ángeles, ofreciendo a los asistentes una experiencia íntima y sensorial dentro del universo creativo del cineasta ganador del Oscar.

El recorrido por "Frankenstein: creando una historia eterna", incluye utilería original, arte conceptual, vestuarios, joyería y piezas literarias únicas, permitiendo comprender cómo el clásico literario de Mary Shelley fue reinterpretado desde una mirada contemporánea, oscura y profundamente humana.

Entre los elementos más llamativos se encuentra una selección de joyería de Tiffany y Co. utilizada en la película, así como libros raros cuidadosamente curados por la firma especializada Peter Harrington.

La exhibición estará abierta al público del 6 al 11 de enero en NYA Studios West, en Hollywood, bajo un sistema de visitas con reservación previa.

Aunque por ahora la muestra está confirmada únicamente en Los Ángeles, existe la expectativa de que llegue también a la Ciudad de México (CDMX).

