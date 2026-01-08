SAT promete meter a la cárcel a quienes no realicen este trámite

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha fortalecido sus sanciones significativamente frente a los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones fiscales, iniciando una agresiva campaña de acciones penales.

La autoridad advirtió que la omisión de actualizar el domicilio fiscal ya no solo conlleva sanciones administrativas, sino que puede costar hasta tres años de cárcel. Esta medida se hace con el objetivo de combatir la evasión, ya que no localizar a una persona física o moral en su domicilio registrado puede llevar a la presunción de inexistencia de operaciones, esto quiere decir que se tipifica como un posible delito fiscal conforme al Código Fiscal de la Federación.

SAT endurece sus sanciones

En una reciente tarjeta informativa, el organismo reportó haber presentado 5 mil 355 denuncias ante la autoridad judicial contra personas físicas, morales y servidores públicos por actos de corrupción y evasión. Estas acciones, que involucran a 5 mil 433 personas, reflejan una política de cero tolerancia. De hecho, los datos muestran que entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, el número de contribuyentes sentenciados con penas de hasta cuatro años de prisión aumentó en un 69.3%, pasando de 349 a 591 casos acumulados desde el año 2020.

La legislación vigente establece penas severas que van más allá de la privación de la libertad. El despacho fiscal señaló que las sanciones incluyen desde la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) hasta la clausura de establecimientos y prisión de tres meses a tres años en casos graves. Además, la vigilancia se extiende a los representantes legales; aquellos que tramiten la firma electrónica utilizando datos falsos enfrentarán penas administrativas, económicas y penales similares a las establecidas contra los contribuyentes principales.

¿En qué otros casos el SAT me puede sancionar?

Es fundamental mantener la información actualizada para evitar afectaciones económicas directas. Tal como lo señala el Artículo 80 del Código Fiscal, si no se notifica un cambio de domicilio fiscal, las multas van de tres mil 870 hasta 11 mil 600 pesos. Por otro lado, la severidad aumenta si la autoridad detecta falsedad en los datos; en caso de proporcionar un domicilio falso, la sanción económica se eleva a un rango de entre cuatro mil 480 y 13 mil 430 pesos.

Ante este panorama, es crucial que los contribuyentes verifiquen su situación fiscal y realicen los trámites correspondientes a la brevedad. La estrategia del SAT busca asegurar la localización efectiva de los negocios y personas para evitar prácticas ilícitas, convirtiendo un trámite administrativo en un requisito indispensable para evitar procesos judiciales que pongan en riesgo la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.

