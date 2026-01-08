Beca Rita Cetina: ¿De cuánto será el pago para estudiantes de primaria?

El gobierno de México confirmó el monto del pago que la Beca Rita Cetina entregará a estudiantes de primaria a partir de este año.

Esta beca es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria?

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar, se informó que niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico para útiles y uniformes escolares.

La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

En febrero próximo comenzarán a realizarse asambleas informativas en los planteles educativos para que madres, padres, tutoras y tutores tengan conocimiento de todos los detalles del apoyo, como la dinámica de registro y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, a través de las cuales se les hará llegar el dinero.

Los primeros en formar parte de la Beca Rita Cetina fueron los estudiantes de secundaria, quienes reciben un pago de mil 900 pesos bimestrales (a excepción del de julio-agosto por el periodo vacacional), y 700 pesos por cada estudiante adicional proveniente de la misma familia.

