En distintos hechos, autoridades federales aseguraron tomas clandestinas de hidrocarburo y huachicol en distintos municipios de Jalisco.

En el caso de las tomas de hidrocarburo, fueron localizadas un total de 6 en el municipio de Degollado.

Fue personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) quienes reportaron las ordeñas en el kilómetro 111+617, en las inmediaciones del poblado Los Fresnos, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

En el municipio de La Huerta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron cuatro tambos con 750 litros de hidrocarburo en la localidad La Manzanilla.

Mientras que en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fueron asegurados otros 500 litros de hidrocarburo.

En este hecho, fueron elementos de la Policía municipal que localizaron el hidrocarburo en las inmediaciones del fraccionamiento Las Trojes.

En el punto, había dos cisternas abandonadas, que contenían aproximadamente 500 litros de hidrocarburo.

Por todos estos hechos, no hubo personas detenidas y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio público federal.

