Ante la ola de accidentes viales que, año con año azotan a las grandes ciudades como Guadalajara y que además dejan saldos mortales o lesiones de por vida, autoridades viales han empezado a implementar nuevos límites de velocidad, según lo referido a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado.

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) y la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) han hecho énfasis en que tales medidas atienden a un "sistema seguro" donde la velocidad del automóvil es uno de los principales riesgos.

¿Cuáles serán los nuevos límites de velocidad en Guadalajara?

Si bien esta ley fue aprobada en 2022, y su reglamento un año más tarde, su homologación es lenta y progresiva. A continuación te presentamos los principales cambios para los conductores.

30 km/h en vialidades secundarias y terciarias (como la calle Juan Manuel)

50 km/h en vialidades primarias sin acceso controlado (como la Av. Circunvalación).

80 km/h en carriles centrales de avenidas de acceso controlado (como el Anillo Periférico).

Expertos del Banco Mundial refirieron que tan solo un incremento del 1% en velocidad sube hasta 5 grados la probabilidad de muerte, y de 10 en lesiones graves. Por lo tanto, es más que justificado el uso radares de velocidad, mismos que serán reconfigurados para los nuevos estándares.

Según explicó la AMIM; ni bien terminen las nuevas señaléticas viales de velocidad, el ajuste se realizará en los radares.

Cabe recordar que en municipios como Zapopan, estos límites han sido inaugurados en la Avenidas Vallarta.

Sin embargo, y con el fin de no caer por sorpresa en la ciudadanía, tales sanciones basadas en los límites de 30, 50 u 80 km/h, se llevarán a cabo tras un largo periodo de difusión.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

