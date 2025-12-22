Lunes, 22 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso mexicano permanece firme frente al dólar, a días de Navidad

A días de que se celebre la Navidad, el peso mexicano se muestra firme ante el dólar y con respecto al cierre del viernes

Por: El Informador

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; de momento, el peso mexicano se muestra firme, días previos a Navidad. ESPECIAL / Canva

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; de momento, el peso mexicano se muestra firme, días previos a Navidad. ESPECIAL / Canva

El peso mexicano despertó este lunes, 22 de diciembre, con un valor  firme y resiliente frente al dólar de cara a las fiestas navideñas de 2025. En esta nota te contamos todos los detalles.

A las primeras horas de este día —07:50 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 19.61 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.02% comparado con el cierre de la jornada del viernes, de acuerdo con la plataforma Bloomberg

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.0065 pesos por dólar. Recordemos que a mediados de la semana pasada, la moneda nacional registró una baja de 0.23% tras una racha de seis días de ganancia consecutiva, mismas que alcanzaron niveles no vistos desde julio de 2024. 

Lee: WhastApp se despide de estos celulares en 2026

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran movimientos estables frente al dólar. El peso mexicano es la tercera divisa con menor pérdidas, le secundan el real brasileño y el quetzal; en ganancias, lideran la lista, el euro y la libra esterlina. 

Mira: Peso mexicano despierta vencedor ante el dólar previo a fallo de Banxico

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 22 de diciembre de 2025

Banco Se compra Se vende
Banco Azteca   17.70  18.64
BBVA  16.95  18.48
Banorte 16.85 18.35
Banamex      17.40  18.47

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar. 

Checa: Incendio en vivienda provoca la muerte de un hombre en Tlaquepaque

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones