El peso mexicano despertó este lunes, 22 de diciembre, con un valor firme y resiliente frente al dólar de cara a las fiestas navideñas de 2025. En esta nota te contamos todos los detalles.

A las primeras horas de este día —07:50 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 19.61 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.02% comparado con el cierre de la jornada del viernes, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.0065 pesos por dólar. Recordemos que a mediados de la semana pasada, la moneda nacional registró una baja de 0.23% tras una racha de seis días de ganancia consecutiva, mismas que alcanzaron niveles no vistos desde julio de 2024.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran movimientos estables frente al dólar. El peso mexicano es la tercera divisa con menor pérdidas, le secundan el real brasileño y el quetzal; en ganancias, lideran la lista, el euro y la libra esterlina.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 22 de diciembre de 2025

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 17.70 18.64 BBVA 16.95 18.48 Banorte 16.85 18.35 Banamex 17.40 18.47

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

AO