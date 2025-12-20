Sábado, 20 de Diciembre 2025

WhastApp se despide de estos celulares en 2026

Estos dispositivos dejarán de recibir actualizaciones y perderán el acceso al servicio de WhatsApp de manera definitiva

Por: El Informador

Recuerda que WhatsApp revisa periódicamente los sistemas operativos que admite, tomando en cuenta su nivel de uso, seguridad y capacidad. ESPECIAL/ChatGPT

El año nuevo está a punto de acontecer y no todas son buenas noticias pues, a partir de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en diversos modelos de iPhone y Android debido a las actualizaciones de su software. La aplicación recomendó que los dispositivos cuenten, como mínimo, con iOS 15.1 o Android 5.0 para seguir siendo compatibles. En esta nota te contamos los detalles. 

La decisión responde a una necesidad por proteger la información de los usuarios y garantizar el buen funcionamiento, algo que los sistemas operativos más viejitos ya no pueden ofrecer. ¿Las consecuencias? Los equipos que operen con versiones previas ya no podrán instalar ni utilizar la app.

Estos son los celulares que ya no podrán instalar WhatsApp

En el caso de Apple, quedarán fuera los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1, entre ellos el iPhone 6, 6 Plus, 5s, 5c y modelos anteriores. 

Para Android, la incompatibilidad afectará a los teléfonos que no soporten Android 5.0 o versiones posteriores, incluyendo modelos como el Samsung Galaxy S4, LG Optimus L3 II, Sony Xperia M, Huawei Ascend Mate y otros lanzados antes de 2014.

Ante este escenario, se recomienda a los usuarios realizar una copia de seguridad de sus conversaciones y considerar la actualización a un dispositivo compatible. Recuerda que WhatsApp revisa periódicamente los sistemas operativos que admite, tomando en cuenta su nivel de uso, seguridad y capacidad. 

AO
 

