En el Mercado de Abastos de Guadalajara, algunas frutas y verduras cuyo consumo incrementa durante la temporada navideña registraron aumento en sus precios.

De acuerdo con comerciantes, en algunos casos el incremento se debe a las afectaciones provocadas por el frío. Por ejemplo, el tomate verde, que antes costaba alrededor de 20 pesos, ahora se cotiza entre 25 y 30 pesos.

“Los tomateros lo subieron que por el frío; la mata no da, entonces hay menos producción”, explicó Julián Ramírez, comerciante del mercado.

Otro producto que también subió de precio fue el nopal. Actualmente, el kilo ronda los 40 pesos, cuando antes costaba 25 pesos.

El nopal que se comercializa en el Mercado de Abastos se produce en Jalisco y en otros estados como Zacatecas.

“Suben supuestamente porque no se produce mucho por el frío”, explicó Carlos Ruiz, vendedor de nopales.

Alza en el precio del limón, guayaba y mandarina

En el caso del limón —que proviene de Michoacán y Colima—, el kilo alcanza hasta los 30 pesos, cuando antes costaba en promedio 20 pesos.

La guayaba también incrementó su precio y actualmente se vende hasta en 40 pesos, cuando hace unos días costaba entre 25 y 30 pesos. Este producto se trae principalmente de Michoacán y Aguascalientes.

“Se consume más en esta temporada, pero una vez pasando Navidad y Año Nuevo baja el consumo”, dijo un empleado de la frutería Nancy.

La mandarina, que antes costaba 30 pesos, ahora se vende hasta en 40 pesos, mientras que el tejocote pasó de 40 a 50 pesos por kilo.

Por otro lado, el costo de la carne también aumentó, principalmente la pierna y el lomo de cerdo, así como los cortes de carne de res, que subieron en promedio 20 pesos por kilo.

