SAT llama a verificar autenticidad de bebidas alcohólicas

Con la finalidad de contribuir al cuidado de la salud de las personas en estas fiestas decembrinas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a la población a que, antes de comprar una bebida alcohólica, verifique su autenticidad a través de la etiqueta de control fiscal y sanitario, adherida o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los contribuyentes que realizan actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar en sus productos estas etiquetas, conocidas como marbetes.

Más detalles sobre los marbetes

Este distintivo es emitido por el SAT, con el objetivo de certificar el origen y legalidad del producto. Puede ser adherido a los envases, o impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias .

Las bebidas nacionales se identifican por el marbete color verde y las importadas por color vino. Desde el año 2018 a la fecha, se han impreso y entregado 4,516 millones de marbetes.

Este tipo de etiqueta presenta la serie y folio por medio de un código QR, el cual permite conocer los detalles de producción, procedencia y sus fabricantes de manera inmediata.

La autoridad fiscal recomienda verificar que el marbete no tenga tipografía o tinta de mala calidad, además de consultar el código QR, para asegurar que la información obtenida coincide con la bebida alcohólica .

Cabe recordar que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación establece multas hasta por 112 mil pesos , para quienes cometan alguna infracción relacionada con el uso de los marbetes.

De esta manera, el SAT refuerza el combate al contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas, y contribuye al cuidado de la salud e integridad de la población.

