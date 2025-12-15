El peso mexicano despertó este lunes, 15 de diciembre, con un buen valor frente al dólar en vísperas de la decisión de política económica del Banco de México (Banxico). En esta nota te contamos todos los detalles.

A las primeras horas de este día —05:44 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 17.97 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.20% con respecto al cierre del viernes pasado y, también, el nivel más alto desde julio de 2024. Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.0543 pesos por dólar.

El próximo 18 de diciembre, Banxico anunciará su decisión económica con énfasis mercantil hacia un recorte de la tasa de interés. Según apuntan analistas de Monex: "Esperaríamos que el peso oscile en un rango entre $17.99 y $18.19, considerando el retroceso del dólar, y una agenda económica bastante modesta el lunes”.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las dieciséis principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran grandes ganancias frente al dólar; la moneda mexicana es la segunda con mayor valor, le secundan el euro y la libra esterlina; en pérdidas, lideran la lista el peso argentino y el real brasileño.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 15 de diciembre de 2025

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 17.30 18.69 BBVA 16.97 18.50 Banorte 16.85 18.35 Banamex 17.46 18.48

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

