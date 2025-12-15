Lunes, 15 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso mexicano despierta vencedor ante el dólar previo a fallo de Banxico

De cara a la decisión de política monetaria de Banxico, la moneda mexicana se muestra vencedora frente al dólar la mañana de este lunes

Por:

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; de momento, el peso mexicano es vencedor gracias al Banxico. ESPECIAL / Canva

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; de momento, el peso mexicano es vencedor gracias al Banxico. ESPECIAL / Canva

El peso mexicano despertó este lunes, 15 de diciembre, con un buen valor frente al dólar en vísperas de la decisión de política económica del Banco de México (Banxico). En esta nota te contamos todos los detalles.

A las primeras horas de este día —05:44 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 17.97 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.20% con respecto al cierre del viernes pasado y, también, el nivel más alto desde julio de 2024. Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.0543 pesos por dólar. 

El próximo 18 de diciembre, Banxico anunciará su decisión económica con énfasis mercantil hacia un recorte de la tasa de interés. Según apuntan analistas de Monex: "Esperaríamos que el peso oscile en un rango entre $17.99 y $18.19, considerando el retroceso del dólar, y una agenda económica bastante modesta el lunes”.

Lee: Mal uso de IA acentúa la violencia cibernética contra las mujeres: ONU

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las dieciséis principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran grandes ganancias frente al dólar; la moneda mexicana es la segunda con mayor valor, le secundan el euro y la libra esterlina; en pérdidas, lideran la lista el peso argentino y el real brasileño. 

Mira: Habrá mayor presencia de la GN en el Triángulo Dorado: Sheinbaum

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 15 de diciembre de 2025

Banco Se compra Se vende
Banco Azteca   17.30   18.69
BBVA  16.97  18.50
Banorte 16.85  18.35
Banamex     17.46  18.48

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar. 

Checa: Habrá debilidad en la tasa de empleo en el país; CEESP

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones