Un incendio ocurrido durante la madrugada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque se cobró la vida de un hombre.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles López Cotilla y Joaquín Amaro, en la colonia Los Altos. Se trató de una casa habitación que se incendió durante la noche, por lo que se requirió el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque.

Al llegar, los elementos de bomberos encontraron el inmueble se encontraba completamente en llamas. Durante las labores de control y enfriamiento, los bomberos localizaron en el interior a una persona sin vida, la cual se encontraba totalmente calcinada, por lo que no fue posible determinar el sexo.

“En la primera revisión encontramos a una persona sin poder determinar el sexo, ya sea masculino o femenino, calcinada. Se desconocen las causas por el momento”, indicó el comandante de PC municipal, Luis Enrique Mederos.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona que habitaba el domicilio presentaba un problema de acumulación de objetos, situación que pudo haber contribuido a la propagación del fuego.

Al sitio acudieron elementos del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense para seguir las indagatorias al respecto.

