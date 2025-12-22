El salario mínimo de 2026 tendrá un aumento respecto al que se percibió en 2025 y esta es la cantidad que ganarán los mexicanos el próximo año, luego de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) diera a conocer el acuerdo alcanzado por las y los integrantes de su Consejo. A partir del próximo 1 de enero del año que viene, el salario mínimo general en México pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que el pago en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incrementará de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

Lo que aumentará el salario mínimo en 2026

De acuerdo con la información oficial difundida el 3 de diciembre tras el aviso del Gobierno Federal en "La Mañanera del pueblo", este ajuste forma parte de la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben un ingreso mínimo. El incremento aprobado aplica tanto para el salario mínimo general como para los salarios mínimos profesionales, que corresponden a un listado de 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, los cuales aumentarán en el mismo porcentaje que los salarios generales de su respectiva área geográfica.

En el caso del salario mínimo general, el aumento se integra a partir del salario vigente en 2025 y se compone de dos elementos. El primero es el Monto Independiente de Recuperación (MIR), que para 2026 será de 17.01 pesos diarios. El segundo corresponde a un incremento por fijación de 6.5%. Esta combinación permite alcanzar el nuevo monto diario de 315.04 pesos, que será la base salarial mínima aplicable en la mayor parte del territorio nacional, así lo explicó la Conasami.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento aprobado es de 5%, lo que eleva el salario mínimo a 440.87 pesos diarios. Esta región tiene un esquema diferenciado debido a sus condiciones económicas y su cercanía con Estados Unidos, donde el nivel salarial es más alto. El objetivo, según la Conasami, es fortalecer la competitividad laboral de la zona y evitar la pérdida de trabajadores hacia el otro lado de la frontera.

El MIR es un mecanismo que se aplica desde 2017 y cuya finalidad exclusiva es recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos, señala en su comunicado la Conasami. Ésta ha subrayado que el MIR es una cantidad absoluta en pesos y que no debe utilizarse como referencia para la fijación de otros salarios, ya sean contractuales, federales, estatales o municipales.

Con el anuncio del aumento al salario mínimo de 2026, las autoridades reiteraron que el aumento busca garantizar condiciones de vida más dignas para los trabajadores en el país, sin generar presiones inflacionarias desproporcionadas ni afectar la estabilidad económica.

Las personas interesadas pueden consultar la tabla de salarios mínimos generales y profesionales para 2026, donde se detallan los montos aplicables a cada profesión y región del país. La misma se puede consultar en el portal oficial en este enlace.

