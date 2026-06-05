Wall Street cerró en rojo este viernes 05 de junio del 2026 y el índice Nasdaq se desplomó un 4.18 % lastrado por las pérdidas en el sector tecnológico pese a haber encadenado tres sesiones de récord esta semana.

Al cierre de la sesión bursátil, el principal indicador de la bolsa, el Dow Jones de Industriales, perdió un 1.35 %, hasta los 50 mil 866 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 2.64 %, hasta los siete mil 383 enteros; y el tecnológico Nasdaq restó mil 121 unidades, hasta las 25 mil 709.

Los tres principales indicadores de la Bolsa de Nueva York anotaron este viernes sus peores resultados desde hace meses.

El indicador peor parado, el Nasdaq, registró su peor día desde abril del año pasado y perdió un 4.68 % en el cómputo semanal. Por su parte, el Dow Jones y el S&P 500, que también tiene un gran componente tecnológico, cedieron un 0.32 % y un 2.59 %, respectivamente.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Cuáles fueron las principales pérdidas en el sector tecnológico?

Las ventas de este viernes estuvieron, mayoritariamente, protagonizadas por tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Compañías como el fabricante de chips AMD cedían un 10.86 % de sus acciones, mientras que Oracle, especializada en 'software', perdía un 9.59 %. Micron, por su parte, se dejaba un 13.25 por ciento.

La compañía de semiconductores Broadcom restaba un 7.92 % tras mantener sin cambios su previsión anual de ingresos vinculados a la IA en la presentación de sus resultados trimestrales.

Una de las razones de las pérdidas en el sector es la inclinación del mercado por un escenario de tipos de interés altos durante más tiempo, que se aleja de la estrategia económica del presidente, Donald Trump, y el optimismo que envuelve a las empresas relacionadas con la IA.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Los inversores se acercaron a esta conclusión después de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publicara este viernes que se crearon 172 mil puestos de trabajo el pasado mes de mayo.

El rápido crecimiento del empleo despierta el temor a una inflación mayor o al menos a que se mantenga elevada y junto al miedo a una prolongación de la guerra en Oriente Medio aumentan la presión para una subida de los tipos de interés a finales de año.

Así, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EU creció ante esta pérdida de optimismo sobre los tipos : el bono a 10 años, cuya tasa de interés sirve como base para calcular el precio de hipotecas y otros créditos, ganaba 6.3 puntos básicos, hasta el 4.54 %; y el bono a 30 años sumaba 2.7 puntos básicos, hasta el 5.005 por ciento.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas cerró la sesión en 90.54 dólares el barril, tras caer un 2.69 por ciento.

JM