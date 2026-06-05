Continúa indagatoria sobre red de extorsión en Acapulco: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la investigación que derivó en la detención de 11 presuntos integrantes de una red de extorsión en Acapulco continúa en curso y será la propia indagatoria la que determine si existe alguna relación con servidores públicos del estado de Guerrero.

Durante su conferencia, la Mandataria fue cuestionada sobre fotografías difundidas en redes sociales en las que algunos de los detenidos aparecen presuntamente junto a autoridades del gobierno estatal, incluida la gobernadora de Guerrero.

En respuesta, Sheinbaum señaló que las pesquisas siguen abiertas y que cualquier posible vínculo con funcionarios deberá acreditarse mediante los resultados de la investigación.

"La investigación, si es que hubiera alguna relación con algún servidor público. Son, es una investigación que llevó ocho meses", declaró.

La Presidenta adelantó que el próximo martes, durante la presentación del informe de seguridad correspondiente al cierre de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofrecerá mayores detalles sobre el caso.

Operación en Acapulco llevó ocho meses

Sheinbaum explicó que la operación fue resultado de un trabajo de inteligencia que se prolongó durante ocho meses, tras denuncias presentadas por empresas, centros turísticos y ciudadanos de Acapulco afectados por presuntas actividades de extorsión.

"Es una investigación como de ocho meses que estuvieron denunciando algunas empresas, algunos centros turísticos y ciudadanos de Acapulco, y para poder hacer las detenciones hubo una investigación muy importante", sostuvo.

La titular del Ejecutivo federal insistió en que, de existir alguna implicación de funcionarios públicos, ésta surgirá de las propias indagatorias. "Y si tuviera que ver con algún funcionario, pues va a salir de la propia investigación", concluyó.

La detención de las 11 personas fue dada a conocer recientemente por autoridades federales como parte de las acciones contra grupos dedicados a la extorsión en el puerto de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país.

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AO

