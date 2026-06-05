Las y los beneficiarios de la Pensión IMSS pueden estar tranquilos: no perderán sus pagos si deciden no tramitar el Tarjetón Digital IMSS. Ante los rumores de bloqueos, el seguro aclaró la situación para los pensionados y detalló cómo funciona esta herramienta electrónica.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió los mensajes difundidos en redes sociales durante los primeros días de junio de 2026. En dichas publicaciones, las y los usuarios aseguraban un supuesto congelamiento de recursos por falta de actualización de datos .

Las autoridades confirmaron que el depósito mensual está garantizado por la Ley del Seguro Social. Ningún trámite en internet condiciona la entrega del dinero a los adultos mayores en todo el territorio nacional. Jubilados expresaron preocupación al creer que sus ingresos estaban en peligro por no dominar las nuevas tecnologías.

¿Qué es y para qué sirve este documento?

El formato electrónico sustituye al antiguo talón de pago impreso en papel. Permite a los usuarios consultar sus comprobantes, revisar deducciones y verificar depósitos extraordinarios desde un teléfono celular o computadora .

Aunque NO es obligatorio para cobrar cada mes, resulta muy útil para quienes necesitan comprobar ingresos. Los extrabajadores con créditos vigentes o aquellos que presentan declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le sacan mucho provecho.

La confusión de los usuarios surgió por una mezcla de información con el registro biométrico de la aplicación móvil. Sin embargo, el pago de la pensión sigue su curso habitual bajo la supervisión del Gobierno de México .

Requisitos para tramitar el Tarjetón Digital IMSS

Si deseas obtener este archivo para llevar un mejor control de tus finanzas, el proceso es muy sencillo. Debes ingresar al portal oficial del seguro y tener a la mano ciertos datos personales.

Los requerimientos incluyen:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Ambos códigos sirven para validar la identidad del solicitante en el sistema y evitar fraudes.

Además, necesitas un correo electrónico vigente de uso personal . En esa bandeja de entrada recibirás la liga de activación de tu cuenta y los recibos mensuales en formato PDF para su descarga.

También es necesario conocer la fecha exacta de ingreso al instituto y contar con una conexión a internet estable. Con estos elementos listos, el registro toma unos pocos minutos desde casa .

Una vez completado el formulario, el o la usuaria crea una contraseña segura. A partir de ese instante, el acceso al historial de pagos queda habilitado las 24 horas del día .

Los asesores del seguro recomiendan guardar las claves en un lugar seguro y no compartirlas con extraños. En caso de dudas, los derechohabientes pueden llamar a los números de atención telefónica para recibir orientación paso a paso.

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FF