El mercado cambiario amanece este jueves 28 de mayo con movimientos sutiles que captan la atención de inversionistas y ciudadanos. La relación entre el dólar, el peso mexicano y el tipo de cambio refleja la dinámica constante de la economía global, donde factores de oferta y demanda dictan el rumbo de las finanzas.

Durante las primeras horas de la jornada, los indicadores muestran un escenario de estabilidad general, aunque con ligeros ajustes que demuestran la sensibilidad de las monedas ante el entorno internacional. Monitorear estas variaciones resulta necesario para quienes planean realizar transacciones comerciales, enviar remesas o planificar viajes al extranjero en el corto plazo.

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Comportamiento intradía: ¿Cómo cotiza el dólar esta mañana?

De acuerdo con datos recientes del mercado cambiario recopilados por el portal financiero Bloomberg, cerca de las 07:40 horas, el billete verde se ubica en 17.3741 pesos por unidad. Esta cifra representa un incremento de apenas 0.015 centavos respecto al cierre anterior, lo que se traduce en una depreciación marginal del 0.09% para la moneda nacional. La divisa estadounidense recuperó un terreno mínimo en las últimas horas.

La sesión inició con una apertura de 17.3592 pesos y, hasta el momento, el par cambiario registra un rango de fluctuación que va desde un mínimo de 17.3562 hasta un punto máximo de 17.4397 pesos.

Panorama a largo plazo: La fortaleza de la moneda nacional

Al observar el panorama más amplio, la moneda de México mantiene un saldo positivo en lo que va del año 2026. El rendimiento acumulado muestra una apreciación del 3.52% frente a su contraparte estadounidense. Esta tendencia se vuelve aún más evidente al analizar el rendimiento anualizado de los últimos doce meses, periodo en el cual la divisa extranjera acumula una caída del 10.39% frente a la moneda nacional. Estos datos confirman una racha de fortaleza sostenida que desafía las proyecciones iniciales de diversos analistas financieros y fortalece el poder adquisitivo en el exterior.

Los límites de las últimas 52 semanas respaldan esta perspectiva favorable para la economía local. La cotización actual de 17.37 pesos permanece muy cerca de los niveles óptimos registrados por el peso, cuyo mejor momento alcanzó los 17.0866 pesos por dólar. Al mismo tiempo, el valor presente se mantiene alejado de su techo de presión máximo, el cual llegó a ubicarse en 19.4453 pesos.

Mejores opciones para comprar y vender dólares hoy en bancos

Para los usuarios que requieren realizar operaciones físicas o transferencias inmediatas, las instituciones bancarias del país ofrecen diferentes cotizaciones.

Este jueves, los principales bancos de México presentan variaciones en sus precios de compra y venta, lo que obliga a los clientes a comparar detalladamente antes de ejecutar cualquier transacción financiera en sucursales o plataformas digitales.

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.30 18.20 Banorte 16.15 17.70 BBVA 16.52 18.51 Banamex 16.82 17.78

De acuerdo con los datos antes presentados, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex (16.82), ya que es el banco que más pesos paga por unidad. En tanto, la mejor opción para adquirirlos es Banorte (17.70), ya que ofrece el precio de venta más bajo.

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, si se requiere para alguna operación financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB