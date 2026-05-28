Estas son las promociones de McDonald’s y Burger King por el Día de la Hamburguesa 2026

Descuentos, ofertas e incluso platillos gratis forman parte de las promociones con las que McDonald’s y Burger King celebrarán este 28 de mayo el Día de la Hamburguesa.

El origen del Día de la Hamburguesa no está claro y las anécdotas que lo explican suenan a leyendas: se dice que un día como hoy, pero de 1900, Louis Lassen, un inmigrante alemán en Estados Unidos, inventó el platillo cuando un cliente apurado le pidió algo «rápido y rico».

Otra versión afirma que Lassen cocinó la primera hamburguesa a partir de una receta que le fue entregada por marineros provenientes de Hamburgo, Alemania, en 1895.

Lo cierto es que la centenaria técnica de picar la carne para hacerla más comestible, junto con la practicidad de los sándwiches, se conjugaron en las ferias de Estados Unidos a inicios del siglo XX para dar origen a un producto que se ha convertido en una industria global.

Según datos del portal Statista, este año en México el mercado de la comida rápida —hamburguesas, pizzas y pollo frito— generará 17 mil millones de dólares.

ESPECIAL

Promociones de McDonald’s

McDonald’s enfocará su promoción en su aplicación digital, donde ofertará la hamburguesa cuarto de libra en 28 pesos.

La promoción es válida solo hoy. Además, en esta temporada ofrece otras relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, como la entrega de un sobre especial de cartas Panini al agrandar el pedido de un McTrío, el cual incluye una calcomanía dorada. Por otra parte, también vende un combo de McTrío con un sobre Panini-Coca Cola con 14 estampas especiales.

ESPECIAL

Promociones de Burger King

Burger King regalará una Whopper en la compra de cualquier combo de categoría Core o Premium.

A diferencia de McDonald’s, esta promoción es válida solo en restaurantes y no en pedidos a domicilio.

ESPECIAL

Promociones de Carl’s Jr.

Carl’s Jr., por su parte, venderá la hamburguesa Famous Star con queso a 1 peso en la compra de cualquier combo.

Esta promoción aplica en comedor, en drive thru y para llevar, pero no en pedidos a domicilio.

