Tarjeta Inapam 2026: ¿Habrá pago en efectivo en junio?

Muchos beneficiarios tienen la duda sobre si la tarjeta del Inapam 2026 depositará dinero en efectivo durante junio. Sin embargo, esta credencial no funciona como otros programas sociales con apoyos económicos mensuales , ya que su propósito principal es brindar beneficios y descuentos que permitan generar ahorro en los gastos cotidianos.

Para el sexto mes del año, la tarjeta del Inapam no contempla la entrega de dinero en efectivo en ninguna modalidad, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, la tarjeta de la Pensión Bienestar. En cambio, opera como una herramienta de apoyo para adultos mayores mediante descuentos en servicios de salud, transporte, alimentos y pagos básicos, contribuyendo así a disminuir el impacto de los gastos esenciales.

Beneficios y descuentos reales de la tarjeta del Inapam

La credencial del Inapam, de acuerdo con información del instituto, reconoce la aportación de las personas adultas mayores al país y ofrece descuentos que pueden ser aprovechados a lo largo del año:

Pago del impuesto predial y agua

Alimentos y restaurantes

Medicamentos y estudios clínicos

Educación, recreación y actividades culturales

Transporte (para pagar viajes en centrales camioneras o aerolíneas, por ejemplo)

Ropa y zapatos, entre otros

Es importante subrayar que no entrega dinero bajo ninguna modalidad.

Fue el pasado mes de julio de 2025 cuando el instituto desmintió información falsa sobre una supuesta entrega de 12 mil pesos mensuales a quienes contaran con la tarjeta. Esa versión fue incorrecta y en 2026 la credencial del Inapam tampoco otorgará apoyos en efectivo, ya que no es el objetivo del programa.

Requisitos para tramitar la tarjeta Inapam en 2026

La credencial del Inapam también es válida como identificación oficial. En su versión más reciente, cuenta con un sistema en línea enlazado al Registro Nacional de Población (Renapo) y un sello digital que comprueba su autenticidad.

Pasos para tramitarla:

Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano en el sitio de la Secretaría de Bienestar.

Acudir de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Presentar original y copia de: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio (no mayor a seis meses), fotografía tamaño infantil reciente y teléfono de contacto para emergencias.

Tras el registro, la credencial se imprime y entrega el mismo día.

Las personas adultas mayores pueden solicitar el apoyo de alguien de confianza para realizar el trámite o, en casos de fuerza mayor, pedir una visita domiciliaria. Asimismo, en caso de extravío, la reposición del documento puede efectuarse con el mismo registro, sin necesidad de iniciar un proceso adicional.

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