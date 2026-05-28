Día de la Hamburguesa en Carl's Jr: ¿a qué hora termina la promoción de 1 peso?

Este 28 de mayo, el Día de la Hamburguesa, trae consigo la promoción más esperada del año: una Famous Star con Queso por solo un peso en Carl's Jr. Si quieres aprovechar esta oferta sin contratiempos, aquí te decimos exactamente a qué hora termina y cómo obtenerla.

Cada año, los amantes de la comida rápida marcan esta fecha en sus calendarios con gran entusiasmo y anticipación. La celebración internacional se ha convertido en el pretexto perfecto para que diversas cadenas lancen descuentos irresistibles en todo el país, generando una movilización masiva de comensales que buscan las mejores ofertas disponibles en el mercado gastronómico.

En México, la expectativa siempre gira en torno a Carl's Jr, una marca que logró consolidar esta dinámica como una verdadera tradición anual ineludible. Las sucursales suelen abarrotarse desde temprana hora, generando largas filas tanto en el área de comedor como en el servicio para llevar, demostrando el poder de convocatoria que tiene esta campaña específica.

¿En qué consiste la promoción del Día de la Hamburguesa?

La oferta central de este 28 de mayo es bastante directa y sumamente atractiva para los consumidores habituales y los nuevos clientes. Al comprar cualquier combo del menú regular, los visitantes pueden añadir una Famous Star con Queso pagando únicamente una moneda de un peso adicional al total de su cuenta, lo cual representa un ahorro significativo.

Esta estrategia comercial no solo celebra el Día de la Hamburguesa, sino que premia de manera tangible la lealtad de los comensales frecuentes que eligen la marca. Es importante destacar que la promoción aplica sin problemas para consumos dentro del restaurante, pedidos para llevar y también a través de las ventanillas de Drive Thru, brindando flexibilidad al cliente.

Sin embargo, existen algunas restricciones importantes que los usuarios deben tener en cuenta antes de formarse en las largas filas de las sucursales. Los combos infantiles no participan en esta dinámica bajo ninguna circunstancia, y la oferta no es acumulable con otros descuentos, promociones o cupones vigentes en la aplicación móvil oficial de la cadena de restaurantes.

Además, la promoción es válida en casi todo el territorio nacional, con una notable excepción que siempre se menciona claramente en las letras chiquitas de los anuncios. Las sucursales ubicadas dentro de los aeropuertos no participan en esta celebración, por lo que los viajeros en tránsito no podrán hacer válida la oferta antes de abordar sus respectivos vuelos.

¿A qué hora termina la promoción de 1 peso?

La pregunta que más resuena en redes sociales y motores de búsqueda es el límite de tiempo exacto para conseguir este beneficio gastronómico. Oficialmente, la promoción termina al momento en que las sucursales cierran sus puertas al público, lo cual ocurre generalmente a las 22:00 horas en la gran mayoría de los establecimientos distribuidos a lo largo del país.

No obstante, hay un factor logístico crucial que podría adelantar el final de la oferta en ciertas ubicaciones con una afluencia de clientes excepcionalmente alta. Los términos y condiciones especifican claramente que la promoción está sujeta a disponibilidad, lo que significa que terminará de forma anticipada e irrevocable si los ingredientes se agotan antes del horario de cierre habitual.

Por esta razón fundamental, los gerentes de las tiendas recomiendan encarecidamente a los clientes no esperar hasta el último minuto para realizar su compra. La alta demanda durante la tarde y la noche suele provocar tiempos de espera prolongados y el riesgo inminente de quedarse sin la ansiada hamburguesa a precio especial debido a la falta de inventario.

Resulta indispensable que los interesados verifiquen los horarios específicos de su sucursal más cercana, ya que algunos locales situados en centros comerciales operan con horarios diferentes. Planificar la visita con antelación es, sin duda, la mejor estrategia posible para garantizar que se pueda disfrutar de la promoción sin enfrentar contratiempos de última hora que arruinen la experiencia.

Consejos para aprovechar el Burger Day

Para que tu experiencia sea un éxito total y no pierdas tiempo valioso en filas interminables, te compartimos una lista de recomendaciones clave para este día:

Llega temprano: Evita a toda costa las horas pico, especialmente el lapso crítico entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Evita a toda costa las horas pico, especialmente el lapso crítico entre las 14:00 y las 16:00 horas. Revisa tu sucursal: Confirma previamente el horario de cierre exacto de tu restaurante más cercano.

Confirma previamente el horario de cierre exacto de tu restaurante más cercano. Prepara tu orden: Decide tu combo con anticipación para agilizar el proceso en la fila.

Decide tu combo con anticipación para agilizar el proceso en la fila. Lleva cambio: Tener la moneda de un peso exacto a la mano facilita enormemente el cobro en la caja.

El impacto de esta campaña publicitaria trasciende lo puramente comercial y se convierte año con año en un verdadero fenómeno viral en internet. Plataformas digitales se llenan rápidamente de reseñas, fotografías y consejos de usuarios que documentan paso a paso su travesía urbana para conseguir la codiciada oferta antes de que el tiempo se agote.

Este nivel de interacción digital demuestra el profundo arraigo que tiene la cultura de la comida rápida en la sociedad actual mexicana. La marca ha sabido capitalizar magistralmente el interés genuino del público, transformando un simple jueves laborable en un evento gastronómico masivo que domina por completo la conversación en línea durante toda la jornada.

Muchos creadores de contenido aprovechan la efervescencia de la jornada para realizar transmisiones en vivo desde las filas, mostrando el ambiente festivo que se vive. Estas dinámicas orgánicas funcionan como publicidad gratuita y altamente efectiva para la cadena, reforzando su posicionamiento de liderazgo en el competitivo mercado de las hamburguesas a nivel nacional.

A nivel económico, aunque la ganancia directa por la hamburguesa adicional es prácticamente nula, el volumen masivo de ventas de los combos regulares compensa con creces la inversión. Esta táctica de marketing ha demostrado ser una de las más efectivas y rentables en la industria restaurantera, generando un retorno de inversión invaluable en términos de fidelización e imagen de marca.

En conclusión, si planeas unirte a la celebración masiva el día de hoy, la clave absoluta del éxito radica en la anticipación, la información y la paciencia. Disfruta de tu comida, comparte el agradable momento con amigos o familia y no dejes que el reloj te gane la partida en este esperado y delicioso festejo culinario.

CT