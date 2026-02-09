El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó este lunes el reporte de la inflación de enero de 2026. En el documento, el organismo mexicano apuntó que el nuevo impuesto gravado a cigarros y refrescos (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)) y el encarecimiento de otros alimentos, aumentaron este indicador económico un 3.79 por ciento.El Inegi informó que en el primer mes del 2026 la inflación general presentó un aumento de 0.38 % respecto al mes anterior. Con este resultado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) repuntó de 3.59 % a 3.79 %, mientras que la inflación subyacente, que no incluye los precios de energía y alimentos frescos, se situó en 4.52 %, es decir, por arriba del promedio general.Refirió que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual general fue de 0.29 % y la anual de 3.59 por ciento.Al interior del INPC los cigarrillos fueron los que más incidencia tuvieron sobre el bolsillo de los mexicanos, con un alza de 14.51 %, seguidos de los refrescos envasados con 5.53 por ciento.También el limón se encareció con una subida mensual de 21.21 % al igual que los plátanos con 12.96 % de variación.Lo anterior repercutió en el costo de la comida fuera de casa, al subir 1.18 % en loncherías y fondas, y en las torterías y taquerías.También el menú en restaurantes y similares con una variación de 0.84, y el precio de otros alimentos cocinados reportaron un ascenso de 0.69% en enero.De igual manera, la electricidad y la vivienda propia registraron aumentos mensuales de 0.99 % y 0.29 %, respectivamente.Por el contrario, bajaron de precio el transporte aéreo con 36.64 % y servicios turísticos en paquete con una disminución de 8.79 por ciento.El precio del chile serrano descendió 25.51 % y la lechuga y col 10.43 % y otras verduras y legumbres se abarataron 3.85 por ciento.Por regiones, el sureste padeció la mayor inflación con Yucatán a la cabeza, con un ascenso de 1.17 %; Quintana Roo con 1.15 % y Campeche 0.98 por ciento.Con inflación negativa destacó Baja California Sur con una reducción de 0.11 % en la inflación, y Durango con una baja de 0.10 por ciento.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF Inegi refirió que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual general fue de 0.29 % y la anual de 3.59 por ciento. EL INFORMADOR / ARCHIVO