El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó este lunes el reporte de la inflación de enero de 2026. En el documento, el organismo mexicano apuntó que el nuevo impuesto gravado a cigarros y refrescos (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)) y el encarecimiento de otros alimentos, aumentaron este indicador económico un 3.79 por ciento .

El Inegi informó que en el primer mes del 2026 la inflación general presentó un aumento de 0.38 % respecto al mes anterior. Con este resultado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) repuntó de 3.59 % a 3.79 %, mientras que la inflación subyacente, que no incluye los precios de energía y alimentos frescos, se situó en 4.52 %, es decir, por arriba del promedio general.

Refirió que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual general fue de 0.29 % y la anual de 3.59 por ciento.

Desglose del reporte

Al interior del INPC los cigarrillos fueron los que más incidencia tuvieron sobre el bolsillo de los mexicanos, con un alza de 14.51 %, seguidos de los refrescos envasados con 5.53 por ciento .

También el limón se encareció con una subida mensual de 21.21 % al igual que los plátanos con 12.96 % de variación.

Lo anterior repercutió en el costo de la comida fuera de casa, al subir 1.18 % en loncherías y fondas, y en las torterías y taquerías .

También el menú en restaurantes y similares con una variación de 0.84, y el precio de otros alimentos cocinados reportaron un ascenso de 0.69% en enero.

De igual manera, la electricidad y la vivienda propia registraron aumentos mensuales de 0.99 % y 0.29 %, respectivamente.

¿Alguna disminución?

Por el contrario, bajaron de precio el transporte aéreo con 36.64 % y servicios turísticos en paquete con una disminución de 8.79 por ciento.

El precio del chile serrano descendió 25.51 % y la lechuga y col 10.43 % y otras verduras y legumbres se abarataron 3.85 por ciento.

Por regiones, el sureste padeció la mayor inflación con Yucatán a la cabeza, con un ascenso de 1.17 %; Quintana Roo con 1.15 % y Campeche 0.98 por ciento.

Con inflación negativa destacó Baja California Sur con una reducción de 0.11 % en la inflación, y Durango con una baja de 0.10 por ciento.

FF



