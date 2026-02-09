Lunes, 09 de Febrero 2026

SAT: esta es la disponibilidad de citas la semana del 9 al 13 de febrero

La disponibilidad de citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se dividirá en alta, media y baja

La disponibilidad de citas del SAT varia dependiendo del estado. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer por medio de su cuenta oficial de X, el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas de en las 32 entidades del país.

La agenda estará abierta del 9 al 13 de febrero, y se divide en:

  • Disponibilidad alta (91 %): de 1 a 10 días hábiles.
  • Disponibilidad media (8 %): de 11 a 20 días hábiles.
  • Disponibilidad baja (1 %): más de 21 días hábiles.

En esta nota te compartimos, cuál es la disponibilidad de citas en los módulos y oficinas de los estados del país. 

Estados con disponibilidad alta de citas para del SAT

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Coahuila Zaragoza
  • Colima
  • Durango
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luís Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas
     

Estados con disponibilidad media de citas del SAT

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Estado de México
  • Jalisco
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Quintana Roo
  • Veracruz

Estados con disponibilidad baja de citas del SAT

  • Chiapas

Si quieres conocer los módulos con alta, media y baja disponibilidad de citas del SAT del 9 al 13 de febrero, entra aquí. 

¿Cómo agendar una cita en el SAT en línea?

Agendar una cita en el SAT es sencillo, para ello deberás seguir los siguientes pasos:

  • Entra al sitio citas.sat.gob.mx y selecciona el trámite o servicio.
  • En el apartado Entidad Federativa y Módulo elige Oficina Virtual.
  • Verifica en el calendario la disponibilidad de fecha y horario (hora del centro de México), selecciona el que prefieras y da clic en "Generar cita".
  • Ingresa el token enviado por correo electrónico y da clic en Confirmar. 
  • Recibe desde la cuenta de correo electrónico avisocitas@sat.gob.mx el acuse de confirmación de cita y consulta los documentos que te solicitan.

