SAT: esta es la disponibilidad de citas la semana del 9 al 13 de febrero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer por medio de su cuenta oficial de X, el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas de en las 32 entidades del país.

La agenda estará abierta del 9 al 13 de febrero, y se divide en:

Disponibilidad alta (91 %): de 1 a 10 días hábiles.

Disponibilidad media (8 %): de 11 a 20 días hábiles.

Disponibilidad baja (1 %): más de 21 días hábiles.

En esta nota te compartimos, cuál es la disponibilidad de citas en los módulos y oficinas de los estados del país.

Estados con disponibilidad alta de citas para del SAT

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila Zaragoza

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luís Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Estados con disponibilidad media de citas del SAT

Baja California Sur

Chihuahua

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Estados con disponibilidad baja de citas del SAT

Chiapas

Si quieres conocer los módulos con alta, media y baja disponibilidad de citas del SAT del 9 al 13 de febrero, entra aquí.

¿Cómo agendar una cita en el SAT en línea?

Agendar una cita en el SAT es sencillo, para ello deberás seguir los siguientes pasos:

Entra al sitio citas.sat.gob.mx y selecciona el trámite o servicio.

En el apartado Entidad Federativa y Módulo elige Oficina Virtual.

Verifica en el calendario la disponibilidad de fecha y horario (hora del centro de México), selecciona el que prefieras y da clic en "Generar cita".

Ingresa el token enviado por correo electrónico y da clic en Confirmar.

Recibe desde la cuenta de correo electrónico avisocitas@sat.gob.mx el acuse de confirmación de cita y consulta los documentos que te solicitan.

