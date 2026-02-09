SAT: esta es la disponibilidad de citas la semana del 9 al 13 de febrero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer por medio de su cuenta oficial de X, el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas de en las 32 entidades del país.La agenda estará abierta del 9 al 13 de febrero, y se divide en:En esta nota te compartimos, cuál es la disponibilidad de citas en los módulos y oficinas de los estados del país. Estados con disponibilidad alta de citas para del SATEstados con disponibilidad media de citas del SATEstados con disponibilidad baja de citas del SATSi quieres conocer los módulos con alta, media y baja disponibilidad de citas del SAT del 9 al 13 de febrero, entra aquí. Agendar una cita en el SAT es sencillo, para ello deberás seguir los siguientes pasos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS