El calor regresa al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Este lunes 9 de febrero se marca el inicio de una semana donde los termómetros registrarán un aumento. Estos son los detalles del tiempo para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas en Nayarit, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas de la región y muy frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h y con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit y Jalisco. Además de mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 26-28 °C y la mínima entre los 11-14 °C .

Clima en Guadalajara para la semana

Lunes 28 – 13 °C Martes 29 – 10 °C Miércoles 30 – 10 °C Jueves 31 – 11 °C Viernes 30 – 11 °C Sábado 30 – 9 °C Domingo 30 – 10 °C

Aunque las temperaturas seguirán siendo frescas al amanecer, las temperaturas máximas que se esperan para Guadalajara se incrementan a partir del miércoles, rebasando los 30°C, que no sucedía desde hace semanas .

Clima nacional para hoy

Vientos intensos en altura provenientes del Pacífico estarán acarreando ingreso de humedad y algunas precipitaciones en zonas montañosas del noroeste de México. Las lluvias más significativas se esperan en estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Respecto a las condiciones atmosféricas para el occidente del país, sigue dominando una masa de aire seca, por lo que el tiempo se mantendrá estable y con temperaturas al alza en los próximos días.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

