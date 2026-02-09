El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia clara para quienes planean adquirir un vehículo en México: rebasar cierto límite en pagos en efectivo podría salir muy caro. La medida forma parte de una estrategia para cerrar el paso a operaciones irregulares y reforzar el control sobre el origen del dinero utilizado en este tipo de transacciones.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la compra de automóviles en efectivo está sujeta a un tope máximo permitido, aplicable tanto a unidades nuevas como usadas.

Superar ese monto puede derivar en sanciones económicas severas, con multas que oscilan entre 10 mil y 65 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale alrededor de 7 millones de pesos.

El límite establecido para adquirir un vehículo en efectivo es de 363 mil 179 pesos, una restricción que busca incentivar el uso de medios de pago bancarios o electrónicos, los cuales permiten una mayor trazabilidad de los recursos y facilitan la fiscalización por parte de las autoridades.

El SAT también recomienda a compradores y vendedores informarse previamente sobre los requisitos fiscales, conservar la documentación que acredite la procedencia del dinero y mantenerse atentos a las actualizaciones de la UMA, ya que cualquier ajuste impacta directamente en los montos permitidos y en las sanciones aplicables.

Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas millonarias, sino que también contribuye a fortalecer la transparencia financiera, combatir el lavado de dinero y promover un entorno de mayor orden fiscal en el país.

