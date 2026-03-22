La humanización de perros y gatos ha generado que los tutores de mascotas en México destinen más dinero no solo al alimento húmedo o seco, pues también invierten en ropa, juguetes, accesorios, aseo, cuidadores, pensiones, entre otras cosas.

La cultura de las mascotas en el país ha registrado una transformación radical, pues los animales pasaron de ser funcionales o de vigilancia a miembros nucleares de la familia.

Con el paso de los años, los dueños redujeron las sobras como sustento para dichos animales, ya que solamente el 41% alimentó a sus mascotas con desperdicios de alimentos, frente al 49% del 2020, lo que aumentó la compra de comida hecha específicamente para los animales.

Te puede interesar: Cómo hablar de sexualidad con adolescentes: guía práctica para padres

Con mayor frecuencia se observa en México familias "multiespecie", las cuales incluyen a 60 millones de perros y gatos, que son mascotas de 5 millones de hogares, de acuerdo con Amascota, del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab).

Mexicanos gastan más de mil pesos mensuales en mantener mascotas

El vicepresidente de la sección Amascota de la Conafab, Daniel Cosío, dijo que el gasto promedio de alimentos al mes por perro es de 462 pesos, pero a eso se le agregan 267 pesos de accesorios, juguetes y ropa, más 358 pesos de aseo.

Está también el gasto que puede significar un paseador y entrenador, lo que aumenta el gasto en 587 pesos, lo que deja un gasto en mil 674 pesos en promedio.

Si se trata de un gato, el gasto es de 306 pesos al mes en alimento, 250 pesos de juguetes, 348 pesos en aseo y 401 pesos de pensión, añadió Cosío.

A pesar de ese gasto, "más o menos se atiende 44% del aporte calórico que necesitan las mascotas en hogares; hay un 56% que no se atiende", porque no se balancea su alimentación, hay mitos sobre los alimentos o se les dan sobras o comida de humano, entre otras cosas.

Agregó que el alimento para mascota tuvo un crecimiento en 2025 de 6.5% con respecto al año previo y añadió que el porcentaje fue mayor al 3.5% que se registró en aumento de ventas en 2024.

Dijo que la mayor parte del crecimiento es en marcas masivas y premium, además de que el aumento del alimento húmedo registró 10.5%, pero el alimento para "gato es lo que más crece; son los impulsores de crecimiento, sobre todo húmedo".

Añadió que "2026 es un año supercomplejo para hacer una proyección clara; esperamos crecimiento, porque todos los indicadores nos lo dan, y tenemos que ser muy programados y conservadores; va a estar por debajo de 5 por ciento".

"Lo más barato de tener un perro o un gato es el perro y el gato", dijo el presidente de Amascota de la Conafab, Ernesto Ávila, porque llevarlo al veterinario puede generar un gasto adicional de entre 700 a 2 mil pesos por visita, aunque depende del tipo de clínica a la que se le lleve.

Hay que agregar que un accidente puede llevar a que le pongan a una mascota una placa de titanio y clavos que pueden llevar el gasto a más de 50 mil pesos, por lo que ya se venden seguros de gastos médicos para perros y gatos.

Añadió que la esperanza de vida de las mascotas aumentó en los últimos años, así como hubo mejoras con la alimentación y nutrición de estas.

Sin embargo, se observa que hay más enfermedades para las mascotas, entre ellas problemas renales, cardiacos y obesidad, porque muchas veces se les da alimento o premio sin control, dijo Ávila.

Explicó que la venta de croquetas y alimento húmedo migró a clubes de precio, tiendas especializadas y venta en línea, lo que antes se vendía en las veterinarias.

Comentó que en zonas urbanas está creciendo la cantidad de gatos que hay, por lo que consideró que "el mercado de gatos es el mercado del futuro".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB