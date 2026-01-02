SAT promete multar y mandar a la cárcel por 3 meses a quienes tengan esta deuda

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público a través del pago de impuestos. Y tal como establece el Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación (CFF) estas están obligadas a contribuir al gasto público según las leyes fiscales.

Por lo tanto, quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales son acreedores a diversos tipos de sanciones. Las penalizaciones pueden ir desde multas económicas, recargos extras, restricciones operativas, consecuencias en el historial crediticio e incluso hasta la cárcel. Todo depende del tipo y de la “gravedad” de la falta que cometa la persona en cuestión.

¿Qué deuda te puede multar y mandar a la cárcel por 3 meses?

En si no sólo se trata de una deuda, sino de un delito como tal, al cual se le conoce como “ Defraudación Fiscal” , reconocido dentro del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que consta de hacer uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Los supuestos más comunes son:

Declarar ingresos menores a los percibidos realmente

Incluir deducciones falsas o inexistentes para bajar el impuesto a pagar

Omitir la presentación de la declaración anual por más de 12 meses cuando se tiene un impuesto a cargo

El delito de defraudación fiscal se sanciona penalmente:

Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de

$2,236,480 Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de

$2,236,480.00 pero no de $3,354,710 Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado es mayor de

$3,354,710

Cuando no se pueda determinar la cantidad de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

