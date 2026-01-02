Viernes, 02 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

SAT promete multar y mandar a la cárcel por 3 meses a quienes tengan esta deuda

Conoce los montos y conductas que esta institución castiga con sanciones penales 

Por: El Informador

No cometas esta grave acción que puede castigarte severamente con prisión. CANVA /ESPECIAL

No cometas esta grave acción que puede castigarte severamente con prisión. CANVA /ESPECIAL

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público a través del pago de impuestos. Y tal como establece el Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación (CFF) estas están obligadas a contribuir al gasto público según las leyes fiscales.

LEE: Peso mexicano se mantiene firme al final de la jornada

Por lo tanto, quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales son acreedores a diversos tipos de sanciones. Las penalizaciones pueden ir desde multas económicas, recargos extras, restricciones operativas, consecuencias en el historial crediticio e incluso hasta la cárcel. Todo depende del tipo y de la “gravedad” de la falta que cometa la persona en cuestión.

¿Qué deuda te puede multar y mandar a la cárcel por 3 meses?

En si no sólo se trata de una deuda, sino de un delito como tal, al cual se le conoce como “Defraudación Fiscal”, reconocido dentro del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que consta de hacer uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

 Los supuestos más comunes son:

  • Declarar ingresos menores a los percibidos realmente
  • Incluir deducciones falsas o inexistentes para bajar el impuesto a pagar
  • Omitir la presentación de la declaración anual por más de 12 meses cuando se tiene un impuesto a cargo 

El delito de defraudación fiscal se sanciona penalmente:

  1. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de
    $2,236,480
  2. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de
    $2,236,480.00 pero no de $3,354,710
  3. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado es mayor de
    $3,354,710

Cuando no se pueda determinar la cantidad de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión. 

LEE: Predial: Fecha límite para ponerte al día GRATIS si cumples estos requisitos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones