SAT promete multar y mandar a la cárcel por 3 meses a quienes tengan esta deuda

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público a través del pago de impuestos. Y tal como establece el Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación (CFF) estas están obligadas a contribuir al gasto público según las leyes fiscales.Por lo tanto, quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales son acreedores a diversos tipos de sanciones. Las penalizaciones pueden ir desde multas económicas, recargos extras, restricciones operativas, consecuencias en el historial crediticio e incluso hasta la cárcel. Todo depende del tipo y de la “gravedad” de la falta que cometa la persona en cuestión.En si no sólo se trata de una deuda, sino de un delito como tal, al cual se le conoce como “Defraudación Fiscal”, reconocido dentro del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que consta de hacer uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Los supuestos más comunes son:El delito de defraudación fiscal se sanciona penalmente:Cuando no se pueda determinar la cantidad de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR