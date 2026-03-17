CURP biométrica será aceptada en el IMSS a partir de esta fecha

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzará a aceptar la CURP biométrica como un documento de identidad para realizar distintos trámites presenciales, con el objetivo de agilizar los procesos y simplificarlos.

La CURP biométrica es una actualización del formato tradicional de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos irrepetibles de la ciudadanía como huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía del rostro y firma electrónica.

CURP biométrica ayudará a combatir el robo de identidad y mejorar la localización de personas

A partir de una reforma a la Ley General de Población, publicada en julio de 2025, la CURP dejó de ser solo un registro alfanumérico para convertirse en una herramienta integral de identificación.

Las autoridades defienden que la CURP biométrica ayudará a combatir el robo de identidad en trámites presenciales y privados, además de apoyar para optimizar los procesos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, con una Plataforma Única de Identidad.

¿Cuándo comenzará a ser necesaria la CURP biométrica en el IMSS?

A pesar de que el trámite de la CURP biométrica no es obligatorio, el documento comienza a tomar relevancia en los trámites del IMSS, lo que hace cada vez más indispensable contar con ella.

El pasado 24 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, en el cual se establece el uso de la CURP biométrica.

De acuerdo con dicho documento, la CURP biométrica comenzaría a implementarse 15 días después de su publicación, lo que quiere decir que a partir de este martes 17 de febrero el documento podrá ser solicitado para algunos procedimientos en el IMSS relacionados con gestiones patronales.

Destaca que la CURP biométrica ayudará a reemplazar otros documentos necesarios para los trámites, pues por sí sola compila mucha información básica.

Las personas que aún no cuenten con la CURP biométrica no se encuentran imposibilitadas de realizar trámites en el IMSS, ya que podrán presentar otro tipo de identificación oficial con fotografía como la INE, el pasaporte o la licencia de conducir.

Sin embargo, según lo publicado en el DOF, una vez que se implemente este documento como obligatorio en todo el país, la CURP biométrica será la única identificación oficial aceptable en el instituto.

"En tanto no se implemente la CURP con datos biométricos, se continuará presentando identificación oficial vigente con fotografía; una vez implementada, será el único medio nacional de identificación oficial, conforme con lo señalado en el artículo 91 Bis de la Ley General de Población" , dice el documento.

Requisitos para el trámite de la CURP biométrica

El trámite de la CURP biométrica se realiza de forma presencial en las oficinas del Registro Civil o en los 145 módulos del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) distribuidos a nivel nacional.

Para el proceso se necesita presentar la CURP tradicional validada por el Renapo, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, además de un correo electrónico y número de celular. En el caso de los menores de edad, será necesario llevar acta de nacimiento actualizada.

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MB

