Vacaciones de Semana Santa 2026; ¿cuándo empiezan?

El periodo de cuaresma se encuentra en marcha desde hace unas semanas, lo que lleva a los estudiantes y padres de familia a preguntarse cuándo podrán darse un respiro de las actividades académicas. En este contexto, aquí te decimos qué día comienzan las vacaciones de Semana Santa 2026.

Las fechas del periodo de descanso se encuentran definidas desde la publicación del calendario escolar para el ciclo escolar 2025-2026 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este documento oficial establece las fechas de inicio y fin del curso, de todos los periodos vacacionales y de los días en los que hay suspensión de clases, ya sea por tratarse de festivos o por sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), para los niveles preescolar, primaria y secundaria.

¿Por qué hay vacaciones de Semana Santa si la educación es laica?

La Cuaresma, junto con la Semana Santa, es una de las celebraciones más importantes de la religión católica, puesto que con ellas se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.

A pesar de que durante el gobierno de Benito Juárez se comenzó el proceso para que el país fuera laico, y actualmente la iglesia no tiene injerencia en la educación pública, en México se dan vacaciones por la Semana Santa.

Esto se debe a factores tanto históricos como culturales, pues la Semana Santa representa una festividad crucial para muchos ciudadanos: datos del año pasado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que México es el segundo país con más católicos en el mundo, con cerca de 97 millones de fieles.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el descanso se desarrollará del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, y las clases se reanudarán el lunes 13 del mes.

Sin embargo, el periodo de descanso como tal podrá disfrutarse desde el viernes 27 de marzo, ya que ese día se realizará el Consejo Técnico Escolar (CTE) del mes.

Las vacaciones aplican para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, para los niveles preescolar, primaria y secundaria.

