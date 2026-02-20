SAT confirma las transferencias prohibidas en marzo 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que durante marzo de 2026 continuará aplicándose el sistema de monitoreo sobre transferencias bancarias que identifica conceptos considerados de riesgo, una medida que impacta directamente a millones de contribuyentes en México.

La disposición, implementada desde septiembre de 2025, forma parte de la estrategia de la autoridad fiscal para fortalecer la supervisión de operaciones electrónicas y combatir prácticas como el fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros. De acuerdo con el organismo, el objetivo no es restringir las transferencias entre particulares o empresas, sino prevenir irregularidades y garantizar mayor trazabilidad en el sistema financiero.

Conceptos que quedan bloqueados

El SAT reiteró que ciertas palabras o frases utilizadas en el campo de “concepto” al realizar una transferencia pueden activar alertas automáticas. Entre los términos estrictamente prohibidos se encuentran aquellos asociados con actividades ilícitas, como:

“Droga”

“Armas”

“Soborno”

“Robo”

“Fraude”

“Lavado”

El uso de estas expresiones puede derivar en la suspensión temporal de la operación , revisión de la cuenta e incluso el congelamiento preventivo de recursos mientras se determina la legalidad del movimiento.

Además, la autoridad fiscal advirtió que no solo serán detectadas palabras relacionadas con delitos. También podrán generar alertas conceptos ambiguos, frases sin contexto, apodos o mensajes humorísticos que dificulten identificar la naturaleza real de la operación.

En estos casos, el contribuyente podría verse obligado a justificar el origen y destino de los recursos. Dependiendo del análisis, el proceso de verificación puede extenderse durante días o semanas, afectando la disponibilidad del dinero.

Especialistas en materia tributaria recomiendan mantener coherencia entre los conceptos de transferencia y la actividad económica declarada ante la autoridad, especialmente en el caso de personas físicas con actividad empresarial y personas morales.

Cómo evitar problemas al transferir dinero

Para reducir riesgos, el SAT recomienda utilizar descripciones claras, específicas y verificables. Algunos ejemplos de conceptos considerados adecuados son:

“Pago de servicios”

“Préstamo personal”

“Pago de renta”

“Compra de productos”

“Aportación familiar”

Estos términos permiten identificar con mayor precisión la naturaleza de la operación y disminuyen la probabilidad de que el sistema automático genere una alerta.

La autoridad enfatiza que la transparencia en las operaciones electrónicas es clave para evitar contratiempos. En marzo de 2026, la recomendación central para los contribuyentes es abandonar expresiones ambiguas o coloquiales en transferencias bancarias y optar por conceptos formales, alineados con la operación real.

Con esta medida, el SAT busca fortalecer la seguridad del sistema financiero sin frenar las transacciones cotidianas. Para los usuarios, la principal herramienta de prevención será la claridad.

