Cómo hablar de sexualidad con adolescentes: guía práctica para padres

La sexualidad es uno de los temas que madres, padres y tutores deben abordar con los adolescentes, puesto que esta no solo tiene que ver con el acto de reproducirse; también genera emociones, deseos y sentimientos que los jóvenes experimentarán al interactuar con otra persona.

Especialistas en el tema destacan la importancia de que los adultos responsables establezcan una comunicación clara con los jóvenes, puesto que, a pesar de que en las escuelas pueden recibir clases al respecto, muchos temas quedan fuera.

Cabe recordar que durante esta etapa inician cambios físicos y psicológicos que condicionan el desarrollo de la sexualidad y la identidad sexual. Hablar abiertamente sobre el sexo permitirá que el adolescente desarrolle conductas y comportamientos que protejan su salud.

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¿Cómo hablar de sexo con un hijo adolescente?

De forma cultural, el tema de la sexualidad ha sido abordado desde las consecuencias negativas de algunas prácticas, como un embarazo no deseado o contraer alguna infección de transmisión sexual, lo que genera miedo.

Esta información choca con la sensación de placer que se experimenta al tocarse, abrazarse o besarse, lo que puede conducir a una relación sexual no planeada ni protegida.

Para poder orientar a los hijos, los padres deben dejar de lado prejuicios e incomodidades y buscar el momento adecuado para la conversación.

Debes hacerle saber al adolescente que hablar del tema está bien y que te encuentras disponible para resolver sus inquietudes, siendo sincero en todo momento.

Un buen punto de partida es preguntar al joven qué sabe o ha escuchado sobre el tema.

Es importante mantener una actitud respetuosa y en calma durante la conversación, además de contestar a las preguntas con términos sencillos.

Desde pequeños a los hijos se les enseñe a conocer su cuerpo, nombrando cada parte con su nombre, para que lo respeten y lo cuiden.

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MB

