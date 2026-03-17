Cómo hablar de sexualidad con adolescentes: guía práctica para padres

La sexualidad es uno de los temas que madres, padres y tutores deben abordar con los adolescentes, puesto que esta no solo tiene que ver con el acto de reproducirse; también genera emociones, deseos y sentimientos que los jóvenes experimentarán al interactuar con otra persona.Especialistas en el tema destacan la importancia de que los adultos responsables establezcan una comunicación clara con los jóvenes, puesto que, a pesar de que en las escuelas pueden recibir clases al respecto, muchos temas quedan fuera.Cabe recordar que durante esta etapa inician cambios físicos y psicológicos que condicionan el desarrollo de la sexualidad y la identidad sexual. Hablar abiertamente sobre el sexo permitirá que el adolescente desarrolle conductas y comportamientos que protejan su salud.De forma cultural, el tema de la sexualidad ha sido abordado desde las consecuencias negativas de algunas prácticas, como un embarazo no deseado o contraer alguna infección de transmisión sexual, lo que genera miedo.Esta información choca con la sensación de placer que se experimenta al tocarse, abrazarse o besarse, lo que puede conducir a una relación sexual no planeada ni protegida.Para poder orientar a los hijos, los padres deben dejar de lado prejuicios e incomodidades y buscar el momento adecuado para la conversación.Debes hacerle saber al adolescente que hablar del tema está bien y que te encuentras disponible para resolver sus inquietudes, siendo sincero en todo momento.Un buen punto de partida es preguntar al joven qué sabe o ha escuchado sobre el tema.Es importante mantener una actitud respetuosa y en calma durante la conversación, además de contestar a las preguntas con términos sencillos.Desde pequeños a los hijos se les enseñe a conocer su cuerpo, nombrando cada parte con su nombre, para que lo respeten y lo cuiden. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB