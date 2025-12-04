¿Cuáles son los idiomas mejor pagados en México que disparan el salario?

Desde hace mucho tiempo se sabe que hablar un segundo idioma mejora el salario, pero ¿Cuál reditúa más económicamente? Esta información es importante:

El año está por cerrar y vuelve uno de los propósitos más populares rumbo a 2026: aprender un nuevo idioma. Pero esta vez no solo se trata de cumplir una meta personal. En un mercado laboral impulsado por nómadas digitales, trabajo remoto y empresas que operan a escala global, dominar otra lengua puede transformar por completo el rumbo profesional de miles de mexicanos.

Hoy, con startups tecnológicas creciendo, industrias conectadas con Norteamérica, Europa y Asia, y el nearshoring acelerando la llegada de empresas internacionales, la pregunta ya no es “qué idioma quiero aprender”, sino "qué idioma realmente me conviene aprender para ganar más".

Un reciente informe de Preply, la plataforma global de aprendizaje en línea sobre los idiomas más lucrativos, lo confirma: el inglés es el idioma mejor remunerado en México, con un salario anual promedio de 25 mil 604 pesos, es decir, 23% por encima del salario promedio nacional . Aunque aparece en menos vacantes, el mandarín se coloca en segundo lugar, con un ingreso anual de 251 mil 076 pesos ; una señal clara de cómo las empresas globales están demandando talento que pueda operar en mercados asiáticos.

En cuanto a demanda laboral, el panorama también es claro: el inglés encabeza con 7 mil 628 ofertas de empleo, seguido por el danés (mil 203 vacantes) y el alemán (345) . El crecimiento del sector tecnológico, la llegada de nuevas empresas y el impulso del nearshoring están moviendo a México hacia un mercado donde trabajar con equipos multiculturales ya no es excepción, sino regla.

El estudio también identifica los idiomas que están generando nuevas oportunidades. Aunque el inglés domina, el danés destaca por su crecimiento, impulsado por la llegada de empresas de ese país. Le siguen el alemán, el holandés y el mandarín, además de otros idiomas menos comunes que comienzan a mostrar mayor demanda.

¿Y el español?

La investigación también comparó otros mercados para entender dónde hablar español abre más oportunidades. El primer foco aparece en San Francisco, donde los hispanohablantes pueden ganar alrededor de 92 mil USD al año, casi el triple del promedio salarial en Estados Unidos. Nueva York y Los Ángeles también destacan, con ingresos de 86 mil 337 USD y 84 mil 767 USD, respectivamente. Fuera de Estados Unidos, la demanda tampoco cede. Melbourne ronda los 76 mil USD anuales; en Múnich, los salarios se ubican en unos 74 mil USD; y en Londres, cerca de 76 mil USD.

Estos datos confirman una realidad: dominar más de un idioma abre puertas en los principales centros financieros y tecnológicos del mundo.

En este contexto, Yolanda del Peso, vocera de Preply, destacó: “Aprender un segundo idioma no es solo una cuestión de empleabilidad, sino también de confianza, adaptabilidad y visión global. La capacidad de superar las barreras lingüísticas es una habilidad vital para cualquier empresa y puede darte una ventaja competitiva frente a otros profesionales”.

Con más de siete mil vacantes vinculadas al inglés y con idiomas como el mandarín y el danés ofreciendo salarios muy por encima del promedio nacional, el panorama al cierre de 2025 es claro: hablar una segunda lengua se ha convertido en uno de los factores que más definen el acceso a mejores oportunidades laborales y mejores sueldos en México.

Con información de Preply

