La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció un aumento a la pensión para personas con discapacidad, la cual se acordó este miércoles en una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A partir de 2026, con fechas que posteriormente darán a conocer, la pensión de ayuda a personas con discapacidad quedará en 3 mil 300 pesos bimestrales. "Año con año ha ido aumentando, afortunadamente", señaló Montiel.

"Además, debo decirles que desde el día uno de este encargo, desde hace siete años y dos días de ser secretaria de Bienestar, la pensión para personas con discapacidad ha sido una prioridad para el gobierno de México", destacó.

Inauguración del CIBT

Montiel participó en la inauguración del Centro de Inclusión y Bienestar Teletón (CIBT), que ocupa una residencia en las Lomas de Chapultepec que pertenecía a la Presidencia de la República y que el expresidente Andrés Manuel López Obrador donó en 2023 a Fundación Teletón.

En el acto, la funcionaria dijo que el gobierno federal realizará una encuesta nacional para preguntar a las personas con discapacidad sobre su calidad de vida y la manera en que las autoridades podrían ayudar a que se sientan más incluidos.

"Estamos coordinando las fechas en que se dará a conocer esta encuesta, se está planeando la manera de presentarla al pueblo de México y, seguramente, estará Fundación Teletón acompañándonos el día de la presentación", indicó.

La inauguración consistió en un recorrido donde se constató la tecnología de punta y los espacios adaptados con los que las personas con discapacidad podrán acceder a talleres, cursos y recreación adaptada a cada una de sus necesidades.

El Centro de Inclusión y Bienestar Teletón cuenta con varios salones de talleres y cursos que cuentan con conectividad tecnológica para que no sólo los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) puedan conectarse a los mismos, sino instituciones de gobierno y otras organizaciones civiles interesadas en los estudios y prácticas que en este se generarán.

Todo en el CIBT es incluyente: los accesos, cuenta con elevador y las puertas abren con sensores adaptados a todo tipo de discapacidad.

