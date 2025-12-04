Liverpool: ¿A qué hora inicia la última Venta Nocturna del 2025?

En el marco de las fiestas decembrinas, Liverpool llevará a cabo su última Venta Nocturna del 2025, con el objetivo de ofrecer opciones atractivas a sus clientes para anticipar la compra de sus regalos.

La Venta Nocturna de Liverpool es uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores en México, ya que ofrece durante un periodo de tiempo limitado promociones exclusivas y descuentos en toda la tienda. Regularmente, estas promociones están vigentes de 2 a 3 días en cada temporada.

Cada año, la cadena de tiendas departamentales organiza cuatro Nocturnas, en momentos estratégicos de consumo, como en el Día de las Madres, el Día del Padre, en su Aniversario y, por supuesto, en Navidad.

¿A qué hora empieza la Venta Nocturna de Liverpool?

A través de su página oficial, Liverpool informó que ya se alista para ofrecer las mejores ofertas en su Venta Nocturna de diciembre, la cual se llevará a cabo este fin de semana, del viernes 5 al domingo 7 de diciembre.

Pese al nombre del evento, la Venta Nocturna se encuentra disponible durante todo el día dentro del periodo mencionado. Las ofertas estarán disponibles desde la primera hora del 5 de diciembre en la app Liverpool Pocket y en su página web: liverpool.com.mx.

Para comprar en las tiendas físicas, habrá que esperar hasta la apertura de las tiendas, las cuales estarán operando en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

En la Venta Nocturna es posible pagar con tarjetas de la tienda (Liverpool o Liverpool VISA), las cuales regularmente ofrecen beneficios exclusivos, como meses sin intereses, bonificación adicional, cupones electrónicos y preventas exclusivas en algunos departamentos.

No obstante, también se pueden realizar transacciones con tarjetas de crédito o débito emitidas por los principales bancos de México: BBVA, Santander, Banamex, HSBC, Banorte, Scotiabank, entre otros. Además, se encuentran disponibles otros métodos de pago como PayPal, Tienda Waldo’s, Farmacias del Ahorro, 7 Eleven, Farmacias Benavides y SPEI.

En la Venta Nocturna los clientes podrán encontrar descuentos en todas las categorías de la tienda, donde destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, muebles y hogar.

¿Cuándo será la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

Después de la Nocturna por Navidad, se prevé que Liverpool no vuelva a tener un evento de este tipo hasta abril del próximo año, antes de la celebración del Día de las Madres.

