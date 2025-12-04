El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) prevé para este miércoles 3 de diciembre temperaturas frescas con la posibilidad de que se registren lluvias. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, durante el día, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Nayarit y lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Nayarit y Jalisco; así como rachas de hasta 45 km/h en Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Jalisco.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara, nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 18 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 21 °C . Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Jueves 27–10 °C Viernes 26–12 °C Sábado 20–11 °C Domingo 24–11 °C

El pronóstico del clima en Guadalajara prevé la aparición de lluvias el próximo sábado 6 de diciembre, con 56% de posibilidad. El domingo disminuiría a 15, pero repunta el lunes a 38 por ciento .

¿Cómo estará el clima nacional este día?

Este día, el frente frío núm. 18 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada en altura y con el río atmosférico generando chubascos y lluvias fuertes en el norte el país, así como lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. De igual forma, se prevé un nuevo descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas, rachas de viento y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos con descargas eléctricas en Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

