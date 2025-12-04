Jornada laboral en México: ¿Y ahora qué sigue rumbo a las 40 horas?

La jornada laboral cambiará en México, de 48 a 40 semanales, pero no será de inmediato. Ayer la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue presentada, pero ¿Ahora qué sigue?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer y envió al Senado el proyecto de reforma para que a partir de 2026 se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta 2030, y beneficiando a 13.4 millones de trabajadores .

En la conferencia mañanera, Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoció a las personas trabajadoras que lucharon por esta propuesta y el diálogo con distintos sectores. Sin embargo, aclaró que "no puede ser de un momento a otro".

Dijo que se trata de "una transformación histórica del mundo del trabajo" y destacó que la semana laboral ajustada trae beneficios no sólo a las y los trabajadores, sino también para las empresas y la economía.

"Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios ni de prestaciones", dijo el secretario de Trabajo.

Jornada laboral de 40 horas: ¿Qué sigue?

La propuesta tendrá que ser analizada y aprobada por el Congreso en 2026 y, las modificaciones constitucionales, por los Congresos estatales , explicó.

"Esta reducción no puede ser de un momento a otro, además, atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios", explicó.

Dijo que 2026 y los meses posteriores a la aprobación legislativa influirán como un periodo de adecuación para que empleadores y trabajadores organicen, planeen, adapten y, de manera conjunta, puedan consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo.

"Le devuelve tiempo de vida a los trabajadores para que decidan libremente qué hacer con él y, de esta manera, tengan condiciones para alcanzar el bienestar material como espiritual, porque no debemos olvidar que el tiempo es un recurso finito e irrecuperable", expresó el secretario.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó la importancia del diálogo con el gobierno para negociar condiciones a favor a los trabajadores.

El presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis, dijo que con la jornada laboral de 40 horas se da un paso en la justicia social, pues favorece el desarrollo de los trabajadores.

Ajuste gradual

La reducción se hará efectiva cada 1 de enero, dijo el gobierno.

Año Horas 2026 Entrada en vigor 2027 46 2028 44 2029 42 2030 40

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas

El Senado de la República recibió la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales .

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó en sus redes sociales que se recibió dicha iniciativa "histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales".

En sus redes sociales expuso que en la Cámara Alta se recibió la iniciativa presidencial que es "un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada".

"Es también una muestra de sensibilidad y compromiso que la Presidenta Claudia Sheinbaum demuestra con el pueblo de México", agregó la senadora por Morena.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA