Wall Street cierra mixto tras conocerse nuevos datos laborales previos a reunión de la Fed

Wall Street cerró este jueves en terreno mixto tras conocerse nuevos datos del mercado laboral previos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la semana que viene, en la que se espera un recorte de los tipos de interés.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajó un 0.07%, hasta 47.850 unidades; mientras que el S&P 500 avanzó un 0.11%, hasta 6.857 enteros, y el Nasdaq se incrementó un 0.22%, hasta 23.505 puntos.

El Departamento de Trabajo divulgó hoy una caída inesperada en las solicitudes de subsidio por desempleo, que alcanzaron las 191.000, su mínimo en tres años, durante la semana de Acción de Gracias, lo que hace pensar en un mercado laboral resiliente.

En paralelo, la consultora especializada en empleo Challenger, Gray & Christmas publicó un informe según el cual los despidos anunciados en EU en noviembre ascendieron a 71.000, y desde que comenzó el año suman 1.17 millones, la cifra más alta desde 2020.

Ayer, la firma de procesamiento de nóminas ADP divulgó que en noviembre se recortaron 32.000 empleos en el sector privado, especialmente en las pequeñas empresas, lo que supone un giro respecto al alza de 47.000 anotada en octubre.

Mañana se esperan datos sobre consumo e inflación que llegan con retraso debido al cierre del Gobierno federal entre octubre y noviembre, y que serán claves para el banco central.

Las crecientes señales de que el mercado laboral se está debilitando han llevado a Wall Street a estar convencido de que la Reserva Federal recortará las tasas un cuarto de punto porcentual en su reunión del 10 de diciembre, la última del año.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacó la subida del 3.7% de la tecnológica Salesforce, aupada por sus buenas previsiones de ingresos, seguida por Nvidia (2.1%) e IBM (1.8%).

En otros mercados, el bitcoin, la criptomoneda más utilizada, se situaba en los 92.000 dólares.

MF