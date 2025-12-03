El Gobierno de de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difundió este miércoles 3 de diciembre todos los lineamientos de la iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de las actuales 48 a 40 horas, una reforma histórica que, según explicaron autoridades, "será resultado de un amplio consenso" y se implementará de manera gradual entre 2027 y 2030. Pero ¿Qué pasará con las horas extras?

Marath Bolaños, secretario de Trabajo, sostuvo durante la conferencia de prensa de esta mañana que la evidencia internacional demuestra que "el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general" .

Enumeró, en este sentido, mejoras en la productividad, la cohesión social, la salud y el equilibrio entre vida personal y laboral .

¿De qué va la reforma para reducir la jornada laboral de 40 horas?

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores .

¿Y sobre las horas extras?

Bolaños explicó que la reforma también fija límites: "La suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no podrán superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día".

Las horas extra seguirán siendo voluntarias, pagadas al doble —o al triple en los primeros cuatro casos— y sin formar parte de la jornada ordinaria .

Además, los empleadores deberán llevar un registro del uso de horas ordinarias y extraordinarias para seguimiento y verificación .

