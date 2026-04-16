La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves 16 de abril del 2026 un 0.78 % para cerrar a la baja en cuatro de las últimas cinco jornadas, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 69 mil 095.02 unidades, en una jornada con resultados mixtos a nivel global pero con avances en Estados Unidos.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, los comentarios positivos del presidente Donald Trump ayudaron a los índices a cerrar en positivo y continuar con la racha", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

¿Cómo le fue al IPC y a las emisoras de la BMV este 16 de abril del 2026?

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0.78 % para apuntarse caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones".

Al interior del mercado, precisó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Grupo Carso (-7.66 %), Gentera (-3.11 %), Megacable (-2.7 %), Volaris (-2.4 %) y Kimberly-Clark (-1.97 por ciento).

Por su parte, el director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que el IPC cerró su sesión del jueves a la baja y con ese movimiento el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +7.44 por ciento.

"A nivel empresarial, 28 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno negativo", apuntó Covarrubias.

¿Cómo cerró el peso mexicano frente al dólar en la jornada de hoy?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.05 % frente al dólar, al cotizar en 17.25 unidades por billete verde, frente a los 17.26 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 205.3 millones de títulos por un importe de 18 mil 452 millones de pesos. De las 683 empresas que cotizaron en la sesión, 380 cerraron con sus precios al alza, 273 registraron pérdidas y 30 se mantuvieron sin cambios.

JM