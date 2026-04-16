Venta de autos eléctricos en México sube 21% en el primer trimestre

Ha habido una alza en la comercialización de autos eléctricos en México, según reporta un informe de la empresa Electro Movilidad Asociación (EMA). De acuerdo con las cifras del reporte en el primer tristemente se vendieron 25 mil 003 autos eléctricos, un 21.6% más respecto al mismo periodo del año anterior.

En el trimestre se sumaron las ventas de las marcas GAC y Geely. Las automotrices afiliadas a la EMA ofrecen más de 110 modelos de vehículos eléctricos y 60 modelos de híbridos conectables y de rango extendido.

"Existen retos, volatilidad e incertidumbre provocada por conflictos geopolíticos y comerciales, pero hay una realidad incontrovertible: cada vez más mexicanos se suman a la adopción de vehículos de nuevas tecnologías" , comentó Eugenio Grandio, presidente de EMA.

"Cuantas más marcas se sumen a este reporte, la imagen del mercado será aún más realista. Con más marcas y modelos disponibles para los consumidores, ganamos como mercado en acceso a mejor tecnología y una mayor reducción de emisiones", agregó Grandio.

Estaciones de carga y financiamiento para la compra de vehículos eléctricos

Asimismo, en el primer trimestre, la red de recarga pública creció 24.6%, al pasar de tres mil 514 posiciones a cuatro mil 378 puntos de conexión. Mientras que la red privada alcanzó 55 mil 224 posiciones, un crecimiento anual de 25.7%.

En cuanto a las estaciones de infraestructura de carga rápida, además de un mayor número de ubicaciones, que aumentaron 14%, también aumentó el número de conectores alrededor de 25%. En suma, más estaciones ofrecen mayores potencias de carga y más conexiones simultáneas que permiten reducir tiempos de espera y hacer más eficiente la experiencia de recarga.

"Al consumidor mexicano le gusta cargar en casa cuando es posible; en la Asociación nos da mucho orgullo ver que, desde junio de 2024 a la fecha, la red de recarga pública ha crecido casi un 40%", expresó el líder de EMA.

En cuanto a financiamiento para la compra de vehículos eléctricos que se utilizan para el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles, sumaron dos mil 218 créditos en el primer trimestre. Con ese dato, el número de financiamientos históricos llega casi a 20 mil.

"Los vehículos de transporte por aplicación generan un efecto multiplicador para la adopción de las nuevas tecnologías y esto solo ocurre gracias a la combinación de un modelo económico más beneficioso para los conductores, así como el acceso a más modelos y a la conveniencia de tener mayor disponibilidad de puntos de recarga", agregó Grandio.

Al cierre del primer trimestre, los vehículos eléctricos de transporte por aplicación de empresas miembros de EMA realizaron 5.8 millones de viajes, equivalentes a un recorrido de 62.8 millones de kilómetros con cero emisiones. EMA integra a las marcas Auteco, BYD, GAC, Geely, JAC, Tesla, Volvo y Zeekr / Lynk y Co.

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KR