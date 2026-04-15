La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este miércoles 15 de abril del 2026 un 1.01 % para romper una racha de tres sesiones a la baja, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 69 mil 634.71 unidades, en una jornada con ganancias en Estados Unidos y pérdidas en Europa.

¿Cómo le fue al IPC de la Bolsa Mexicana este 15 de abril del 2026?

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias ante optimismo sobre la disminución en las tensiones geopolíticas, mientras que en Europa, se observaron pérdidas en el sector de artículos de lujo", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 1.01 % para romper una racha de tres sesiones al hilo de pérdidas".

Por su parte, el director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que el IPC finalizó su jornada del miércoles al alza y con ese movimiento el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8.28 por ciento.

"A nivel empresarial, 28 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

¿Cómo le fue al peso mexicano frente al dólar al cierre de hoy, 15 de abril del 2026?

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17.26 unidades por billete verde , mismo precio que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 227.8 millones de títulos por un importe de 31 mil 280 millones de pesos.

De las 699 empresas que cotizaron en la sesión, 403 cerraron con sus precios al alza, 280 registraron pérdidas y 16 se mantuvieron sin cambios.

JM