Wall Street cerró en verde este jueves 16 de abril del 2026 y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.24 % mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq volvieron a marcar récord histórico durante la jornada por segundo día consecutivo ante el optimismo por el final de la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, el Dow Jones ganó 115 puntos, hasta los 48 mil 578; el S&P subió un 0.26 %, hasta los siete mil 041 enteros; y el Nasdaq avanzó un 0.36 %, hasta las 24 mil 102 unidades.

¿Qué factores contribuyeron a la recuperación de Wall Street hoy, 16 de abril del 2026?

El optimismo por el final de la guerra en Oriente Medio, que en este mes y medio ha disparado el precio del petróleo y ha hundido los índices, llevó a la Bolsa de Nueva York a mostrar signos de recuperación de los niveles previos al inicio de las hostilidades.

El índice de los 500 gigantes estadounidenses llegó a los siete mil 051 enteros y el índice tecnológico a las 24 mil 156 unidades durante las sesión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán que expira el próximo 22 de abril porque cree que podría alcanzar un acuerdo de paz pronto.

Petróleo sube a pesar de posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Además, el propio Trump anunció que Israel y el Líbano habían acordado también un alto el fuego de 10 días.

Poco después, el Gobierno de Estados Unidos publicó un documento que recoge que el cese pactado podría extenderse si progresas las conversaciones entre ambos países.

Pese a las últimas noticias, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 3.72 %, hasta los 94.69 dólares el barril.

JM