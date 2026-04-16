Netflix informó este jueves que su beneficio neto aumentó un 82.7 % en el primer trimestre del 2026, hasta cinco mil 283 millones de dólares, impulsado por la nueva oferta de pódcast de video y por una subida de suscriptores ligeramente superior a la prevista.

La empresa aumentó los ingresos en el primer trimestre de 2026 un 16 % interanual a 12 mil 250 millones de dólares , unos resultados que se producen en el contexto de la retirada de la puja por la adquisición de Warner Bros. Discovery frente a su principal rival, Paramount.

El beneficio operativo en el primer trimestre fue de tres mil 957 millones de dólares, un 18.2 % más que el año anterior, por encima de las previsiones "debido a unos ingresos superiores a los previstos", indicó la plataforma de contenidos en línea en un comunicado.

¿Por qué aumentó el beneficio neto de Netflix al arranque del 2026?

Netflix atribuyó el incremento a los recientes cambios en los precios de las suscripciones y la mejora de los ingresos publicitarios , que "siguen encaminados a alcanzar los tres mil millones de dólares en 2026, el doble que el año anterior", indicó.

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"El negocio del entretenimiento sigue siendo extraordinariamente dinámico y competitivo. Estamos en una posición sólida y estamos trabajando arduamente para aprovechar nuestras ventajas", agregó Netflix.

Para el segundo trimestre, Netflix prevé unos ingresos de 12 mil 574 millones de dólares, un aumento del 13.5 %, unos beneficios netos de tres mil 327 millones de dólares, así como obtener la mayor tasa de crecimiento interanual de la amortización de contenido.

JM