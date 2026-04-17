Pensión del IMSS de mayo se pagará después del puente, ¡oficial!

Los beneficiarios de la Pensión IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) deberán ajustar sus finanzas el próximo mes, ya que el depósito de mayo 2026 no se realizará en la fecha habitual. Este cambio podría impactar la organización de gastos de miles de beneficiarios que dependen de este ingreso, por lo que es importante que tomen medidas al respecto.El IMSS confirmó que el depósito se realizará hasta el lunes 4 de mayo de 2026.Este cambio rompe con la dinámica tradicional de pagos el primer día del mes. La razón es porque el 1 de mayo, reconocido como Día del Trabajo, es un día de descanso obligatorio en México, es decir, un puente; por lo que las instituciones bancarias suspenden operaciones y entregarán ese dinero después.Tras el ajuste de mayo, el calendario oficial para el resto del año 2026 mantiene fechas específicas que conviene tener en cuenta:Estas fechas permiten anticipar posibles variaciones cuando coinciden con fines de semana o días festivos.Más allá de la fecha de pago, existe un tema que también genera preocupación, que es la posibilidad de perder la pensión. Ante ello, especialistas han señalado que el IMSS puede rechazar, suspender o incluso revocar este derecho si detecta irregularidades.Entre las causas más relevantes destacan:En casos graves, además de perder el beneficio, se puede exigir la devolución del dinero recibido e incluso enfrentar consecuencias legales.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF