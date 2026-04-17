El jitomate ya roza los 100 pesos en algunas regiones de México, pero la culpa no es del campo. Mientras los productores reciben ajustes moderados, la intermediación dispara los precios hasta un 37%

El alza de los precios del jitomate bola y saladette que se registran es producto de la intermediación , de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El kilo de jitomate saladette en mercados y tiendas de autoservicio se vendió entre los 28 y 60 pesos el kilo en los últimos días, en tanto que el bola está en un rango de 60 a 98 pesos, en la Ciudad de México, de acuerdo con ¿Quién es quién en los precios? de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

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Sobre las alzas, GCMA dijo que "el incremento es más pronunciado conforme se acerca al consumidor, porque el productor recibe un aumento moderado, mientras que los mayores incrementos ocurren en la intermediación".

Ello porque la diferencia entre el precio que se le paga al productor de jitomate con respecto al que se le vende al consumidor es de 38.5 pesos por kilo.

El mercado y cadena comercial del jitomate

Aseveró que esta alza "no es un shock de oferta severo en el campo; se trata de un fenómeno predominantemente de mercado y cadena comercial. El problema no está en la producción, sino en la cadena comercial . Se observa una desconexión creciente entre productor y consumidor".

Expuso que, por ejemplo, el precio del jitomate al productor subió 17%, si se compara el promedio de marzo con el 10 de abril. En tanto que los precios al mayoreo registraron un alza de 15%.

El mayor incremento se observó en medio mayoreo con 37.3% de incremento en la Ciudad de México.

La siguiente mayor alza se observa en las ventas al consumidor, que registraron un 28% de aumento si se compara que en marzo se vendió en alrededor de 43 pesos y para el 10 de abril subió a 55.5 pesos en promedio.

En un comunicado dijo que está claro cómo "el aumento del precio del tomate al consumidor responde principalmente a presiones en la intermediación, donde se concentra la mayor parte del incremento. Mientras el productor recibe un ajuste moderado, el consumidor enfrenta incrementos acelerados, evidenciando la necesidad de políticas enfocadas en eficiencia comercial y reducción de distorsiones en la cadena".

Expuso que el incremento de precios en el mercado de productos puede obedecer a factores como la estacionalidad, reacomodos logísticos y de distribución, mayor presión en centros urbanos.

Añadió que, para contener los precios, el gobierno deberá mantener el monitoreo de precios en centrales de abasto y tiendas de autoservicio o incluso abrir un cupo de importación temporal en caso de escasez, además de iniciar con programas de abasto social en Tiendas del Bienestar.

¿Por qué está tan caro el jitomate en México?

Durante este mes de abril de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento histórico en esta hortaliza básica. Factores como el clima extremo, la sequía prolongada en zonas productoras clave y los altos costos logísticos han provocado que el precio se dispare drásticamente en todo el territorio nacional .

En Guadalajara y otras ciudades principales, la Profeco ha detectado que el kilo puede alcanzar hasta los 98 pesos en algunas cadenas de supermercados . Sin embargo, el GCMA señala que el problema real radica en la cadena comercial y los intermediarios, encareciendo el producto final.

Tips rápidos para economizar en casa

Para proteger tu economía familiar, aplica estos consejos prácticos:

1) Compra directamente en tianguis locales o en el Mercado de Abastos en lugar de supermercados de cadena.

2) Sustituye el jitomate rojo por tomate verde, el cual suele ser más accesible.

3) Utiliza vegetales como pimiento morrón rojo o betabel licuado para dar ese color y sabor tradicional a tus guisos sin gastar de más.

El impacto real en la canasta básica familiar

Entender cómo, cuándo y dónde comprar es vital mientras se estabilizan los precios en el mercado agrícola.

Adaptar nuestras recetas tradicionales no solo es una medida de emergencia ante la inflación actual, sino una excelente oportunidad para descubrir nuevos sabores, apoyar al comercio local y mantener finanzas sanas en nuestros hogares tapatíos.

Con información de SUN e IA

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