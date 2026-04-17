Aunque desde el Gobierno federal se prometió estabilidad, el precio de la tortilla ya roza los 40 pesos en varias zonas. Este aumento asfixia a comerciantes locales y amenaza con subir el costo de la comida callejera, como los tacos, desafiando las proyecciones oficiales de inflación.

El aumento en el precio de la tortilla en regiones de México ya impacta de lleno a quienes viven de la comida callejera.

Taqueros y vendedoras de tamales enfrentan dificultades para sostener sus negocios ante el encarecimiento de la masa y otros insumos .

Por ejemplo, en varias tortillerías de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el kilo de tortilla alcanza hasta los 35 pesos. En tiendas de conveniencia llega a 38 pesos, mientras que en tienditas de barrio puede superar los 40 pesos.

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Esto ocurre pese a que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un inicio del encarecimiento, aseguró que no habría aumentos en este alimento básico. Sin embargo, en Hermosillo la tendencia va al alza.

Para los vendedores, el impacto es inmediato . Luis González, quien ofrece tacos de cabeza, barbacoa y chicharrón, señala que actualmente compra la tortilla a 25 pesos el kilo. Advierte que, si el precio sigue subiendo, tendrá que aumentar el costo de sus tacos, lo que podría afectar sus ventas.

"Lo que suba nos repercute. Ahorita la verdura está muy cara, el tomate, los limones, la carne. Es una cadena de aumentos. Apenas sale", comenta.

Crucita Reyes, vendedora de tamales, enfrenta una situación similar. A inicios de año subió el precio de 20 a 22 pesos por pieza.

En algunas tortillerías se intenta contener el impacto. Rubén Armenta, trabajador de un negocio, señala que mantienen el kilo en 28 pesos. "La harina, el gas, todo ha subido, pero tratamos de aguantar lo más posible", indica.

En supermercados como Ley, Aurrera y Soriana, el kilo oscila entre 14 y 16 pesos. En tiendas Abarrey alcanza los 31.90 pesos.

En contraste, la Tortillería La Mejor, en la colonia Balderrama, vende el kilo en 35 pesos desde enero, con posibilidad de incrementos.

Aumentó la tortilla, admite Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inflación está contenida pese al incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente.

"La inflación está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años, o 26 años", dijo este jueves en su conferencia en Palacio Nacional.

Sobre el precio de la tortilla, admitió que "ha habido un ligero aumento" , pero dijo que el maíz está en los niveles más bajos de la historia.

"¿Por qué están subiendo el precio de la tortilla, si en todo caso se compensaría con la posibilidad de incremento en otros precios? El gas LP disminuyó, no tendrían que estar elevando los precios", dijo.

Sheinbaum explicó que hubo mayor inflación en marzo, principalmente, por el alza en jitomate, papa y tomate.

"Cómo es posible que en las tiendas del ISSSTE el jitomate esté en 20 pesos y en Walmart esté a 80 pesos, 100 pesos en algunos lugares", cuestionó.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, aseguró que las políticas implementadas permiten contener el impacto de la inflación.

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